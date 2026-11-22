Το Σάββατο (21/11) πραγματοποιήθηκε η γιορτή των 60 χρόνων από την ίδρυση της Θύρας 13, με το κλίμα στη Λεωφόρο να προκαλεί συγκίνηση.

Εξήντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το 1966, τη χρονιά που γεννήθηκε ο ιστορικός σύνδεσμος οπαδών, της Θύρας 13 του Παναθηναϊκού. Για έξι ολόκληρες δεκαετίες, το όνομά της έχει ταυτιστεί με τον Παναθηναϊκό, αποτελώντας τον σταθερό παλμό της εξέδρας, τη φωνή του συλλόγου και το στήριγμα στις μεγαλύτερες δόξες.

Ο εορτασμός για τα 60 χρόνια ζωής του συνδέσμου δεν ήταν απλώς μια ακόμη επέτειος, αλλά μια μεγάλη γιορτή μνήμης. Το κλίμα που επικράτησε ήταν βαθιά γεμάτο με συγκίνηση, καθώς γενιές οπαδών που μεγάλωσαν στην Λεωφόρο και στα πέταλα του ΟΑΚΑ βρέθηκαν μαζί, ενώνοντας τις φωνές τους, μοιραζόμενοι αναμνήσεις από αμέτρητες Κυριακές.

Τα συνθήματα, τα τύμπανα, οι σημαίες και η αδιάκοπη ενέργεια δημιούργησαν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα το Σάββατο (21/11) στη Λεωφόρο, επιβεβαιώνοντας πως η Θύρα 13 λειτουργεί ως ένας ζωντανός οργανισμός που περνά από γενιά σε γενιά, στηρίζοντας διαχρονικά το «Τριφύλλι». Η συμπλήρωση έξι δεκαετιών βρίσκει τον κόσμο του Παναθηναϊκού να τιμά όσους έβαλαν τα θεμέλια το 1966 και κράτησαν ζωντανή τη φλόγα σε κάθε εποχή, αποδεικνύοντας ότι, όσα χρόνια κι αν περάσουν, η σχέση ανάμεσα στον σύλλογο και τη Θύρα 13 παραμένει αδιαπραγμάτευτη.