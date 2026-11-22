Ο Κώστας Νικολακόπουλος προσεγγίζει μέσα από το blog του στο Gazzetta το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή.

Άλλη μία μάχη περιμένει απόψε (22/11, 19:00 - Live από το Gazzetta) τον Ολυμπιακό-μην έχει κανείς ψευδαισθήσεις, ο Ηρακλής θα κάνει το καλύτερο του παιχνίδι στο Καραϊσκάκη, προσπαθώντας να εκμεταλλευθεί όχι μόνο τις σοβαρές απουσίες της ομάδας του Ιμανόλ, αλλά και το ότι μπορεί να έχει στο μυαλό της και το μεγάλο παιχνίδι με τη Μίλαν.

Ο Ηρακλής στα δύο τελευταία παιχνίδια του με άλλους μεγάλους ήταν ανταγωνιστικός μέχρι εκεί που δεν παίρνει! Ηττήθηκε εντελώς οριακά τόσο από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όσο κι από τον Παναθηναϊκό στο Καυταντζόγλειο. Έχει δε σημασία να καταγράψουμε την εκτίμηση ότι σήμερα η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα έχει πολύ καλύτερη διαιτησία (με τον ρέφερι από την Κοζάνη Τσιμεντερίδη) απ΄ ότι σε εκείνα τα δύο παιχνίδια, άρα μπορεί να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη για τον Ολυμπιακό.

Αυτό που έχω προσέξει είναι ότι ο Ηρακλής τον τελευταίο καιρό έχει χάσει τρία παιχνίδια του από γκολ στα τελευταία λεπτά κι αυτό ίσως κάτι να σημαίνει-ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει να επιμένει έως το τέλος με επιμονή και υπομονή αν του στραβώσει το ματς. Ο Γηραιός ενώ είχε προηγηθεί 1-0 επί του ΠΑΟΚ με γκολ στις αρχές του β΄ ημιχρόνου (49’), έχασε τελικά από ένα γκολ στο 92’…Κι ενώ είχε προηγηθεί 1-0 κι επί του ΠΑΟ με γκολ από το 17’ κιόλας, έχασε τελικά από ένα γκολ στο 94’…Επιπλέον και με την Κηφισιά ενώ την κέρδιζε 1-0 (πάλι με γρήγορο γκολ, στο 13΄) και 2-1 (πάλι με γκολ στις αρχές του β΄ ημιχρόνου, στο 54΄), έχασε τελικά από ένα γκολ στο 86’…Ακόμη και νωρίτερα στη σεζόν, στον Βόλο, είχε ισοφαριστεί (1-1) στο 84’…

Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με πολλά παραδείγματα που μας δείχνουν ότι η ομάδα του Ματσάρι έχει ένα μοτίβο. Αφενός μεν μπαίνει πολύ δυνατά στα παιχνίδια της και συχνά ανοίγει το σκορ, κάνοντας επίσης και στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου δυνατό μπάσιμο, αφετέρου δε δυσκολεύεται στο τέλος να κρατήσει το υπέρ της σκορ.

Γνώμη μου είναι πάντως ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να το αφήσει το παιχνίδι να κριθεί στο τέλος γιατί πολύ απλά το ρίσκο θα είναι αναπόφευκτα πολύ μεγάλο. Ιδανικά θα ήταν να έμπαινε ο ίδιος πολύ δυνατά και να ήταν αποτελεσματικός, όπως π.χ. είχε κάνει η ΑΕΚ κόντρα στον Ηρακλή, έστω πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν. Στη Φιλαδέλφεια είχε προηγηθεί με 2-0 από το 19’ και τελικά τον είχε κερδίσει με 4-0.

Από την άλλη, πραγματικά δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να βάλεις πρώτος γκολ στον Ηρακλή, ακριβώς γιατί έχει καλή εικόνα συνήθως η ίδια η ομάδα της Θεσσαλονίκης στα πρώτα λεπτά των αγώνων της. Κι ακόμη κι αν τα κατάφεραν άλλοι δύο αντίπαλοι της, ο Ατρόμητος κι η Καλαμάτα, εν τέλει ισοφαρίστηκαν. Για να αποδειχθεί ότι δεν είσαι σίγουρος με τον Ηρακλή ακόμη κι αν είσαι μπροστά στο σκορ με 1-0. Ο Ματσάρι έχει δημιουργήσει μία δυσκολοκατάβλητη ομάδα, σκληροτράχηλη, που δεν σου γεμίζει το μάτι, αλλά είναι επικίνδυνη.

Ξέρει να παίζει αυτό το 3-4-3 ο Ηρακλής, προστατεύοντας την άμυνα του, ενώ μπορεί και απειλεί μπροστά, κυρίως με τον Πέδρο Μάρκες. Να λάβουμε δε υπόψιν μας ότι ο Ολυμπιακός με τον Ιμανόλ στον πάγκο έπαιξε δύο φορές κόντρα σε ομάδες που έπαιξαν με τρεις στόπερ και ούτε καν σκόραρε! Τόσο εεντός έδρας, στο Ολυμπιακός-ΟΦΗ 0-1, όσο και εκτός έδρας, στο Ρεν-Ολυμπιακός 0-0…

Ίσως δε γι΄ αυτό να σκέφτεται ο Ιμανόλ και αλλαγή διάταξης ενόψει του αγώνα με τον Ηρακλή…

Άσχετο: Μεξικάνος ρεπόρτερ ρώτησε έγκυρη, όπως την χαρακτήρισε, πηγή της Τσίβας αναφορικά με τη φημολογία περί ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού για άλλους δύο παίκτες της πρώην ομάδας του Αρμάντο Γκονζάλες, τον μεσοεπιθετικό Σαντοβάλ και τον αριστερό μπακ Μπράϊαν Γκονζάλες. Και η απάντηση που πήρε είναι ότι η Τσίβας δεν έχει καμία κρούση από τον Ολυμπιακό γι΄ αυτούς τους δύο παίκτες.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο προπονητής της Ρεν, ο Φρανκ Χάϊσε, ρωτήθηκε για την εικόνα της ομάδας του στο Γιουρόπα Λιγκ μετά και το εντός έδρας 0-0 με τον Ολυμπιακό, που ήρθε ως συνέχεια του 2-2 εκτός έδρας με τη Γιουβέντους και απάντησε ως εξής:

«Είχαμε δύο πρόσφατους αγώνες εναντίον αντιπάλων που είναι αρκετά συνηθισμένοι στο Champions League και φέραμε δύο ισοπαλίες. Μπορεί το 0-0 με τον Ολυμπιακό να μην μοιάζει το καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά δεν ήταν εύκολο για μας το παιχνίδι, από την στιγμή κατά την οποία μόλις λίγες ημέρες πριν είχαμε δεχθεί πέντε γκολ στο πρωτάθλημα. Ο δε Ολυμπιακός είναι μία από τις πιο δύσκολες ομάδες σε αυτό το Γιουρόπα Λιγκ και παίζει με μεγάλη σταθερότητα».

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀