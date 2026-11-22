Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου γράφει για τον τραγέλαφο της υπόθεσης Νίκολιτς και τις κωμικής δικαιολογίας για την άδικη αποβολή του.

Στο 88ο λεπτό του αγώνα με την Καλαμάτα, ο Μάρκο Νίκολιτς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη. Όχι για κάποια βαριά κουβέντα προς τον διαιτητή, αλλά για τα «εξ αμάξης» με αποδέκτη τον Στρακόσα.

Ο Γκατσίνοβιτς περίμενε να μπει στη θέση του Γιόβιτς, ο Στρακόσα δεν έβγαζε την μπάλα έξω και ο Σέρβος ξέσπασε, όπως θα έκανε κάθε προπονητής του πλανήτη, ειδικά αν είναι και θερμόαιμος. Ο τέταρτος διαιτητής, Νταούλας κατ' επώνυμο, έκρινε ότι είχε υπερβεί τα όρια, καλώντας τον Ματσούκα.

Άλλο που δεν ήθελε κι εκείνος, βλέπετε δεν του «έβγαινε» γενικά το ματς του «συνεργείου»… Δεν κατέστη εφικτή η ακύρωση του τέρματος που πέτυχε ο Κοϊτά, όσο κι αν το έψαξε επισταμένως ο μόνιμος Varistas Παπαδόπουλος για να εφεύρει κάποιο έκτρωμα σαν και εκείνο που έστειλε τον Παναθηναϊκό στην άσπρη βούλα κόντρα στην Κηφισιά. Το ίδιο δίδυμο ήταν και τότε παρεμπιπτόντως (Ματσούκας - Παπαδόπουλος)...

Στην ουσία τώρα: Βρίσε μάνες, ξέσκισε τα θεία, αλλά μην τολμήσεις να τα βάλεις με τον ποδοσφαιριστή σου. Ο ίδιος ο Στρακόσα δήλωσε με χιούμορ ότι άκουσε «κάποια... ωραία λόγια από τον κόουτς», εξηγώντας επίσης ότι νόμιζε πως αρκούσε ένα λεπτό αναμονής για να περάσει η αλλαγή. Ασυνεννοησία προπονητή και παίκτη, δηλαδή. Εσωτερική υπόθεση της ΑΕΚ, ειπωμένη με ξέσπασμα στη μητρική γλώσσα του Νίκολιτς, που δεν αφορούσε κανέναν με σφυρίχτρα.

Και μετά η δικαιολογία: είχε πατήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για κάποια εκατοστά; Μισό μέτρο; Πόσο; Λες και είχε βγάλει ζωνάρι κι έτρεχε προς τον Στρακόσα.

Οι οδηγίες της IFAB προβλέπουν απλή σύσταση για είσοδο στο γήπεδο χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης και κρατούν την κόκκινη για όποιον μπαίνει να τα βάλει με τους διαιτητές. Με ποιον τα έβαζε ο Νίκολιτς; Με τον γκολκίπερ του μήπως και από δεκάδες μέτρα μακριά; Ντροπής πράγματα.

Κανείς δεν ενοχλήθηκε όταν φώναζε ο Γουαρδιόλα

Αυτό που έκανε ο Νίκολιτς γίνεται συχνά, παντού στον κόσμο, υπάρχουν βέβαια και τρανταχτά παραδείγματα. . Τον Αύγουστο του 2023, στο ημίχρονο του Μπέρνλι – Σίτι, ο Γουαρδιόλα έπιασε τον Χάαλαντ εντός γηπέδου, του φώναξε κατάμουτρα, έσπρωξε και την κάμερα που τους τραβούσε. Ο Νορβηγός είχε ήδη δύο γκολ. Κάρτα; Καμία.

Το 2019, στο 2-2 με την Τότεναμ, ο Καταλανός τα έβαλε με τον Αγκουέρο στην πλάγια γραμμή μόλις τον έβγαλε αλλαγή, βρίστηκαν και ο Αργεντινός έφυγε έξαλλος για τον πάγκο. Ούτε κάρτα, ούτε απολογία. Πάθος, είπαν όλοι.

Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πατούσε σχεδόν σε κάθε ματς εντός γηπέδου 4 και 5 φορές, συχνά δε τα έβαζε με παίκτες της ομάδας του, δίχως κάποιος στείλει στα αποδυτήρια επειδή τα «έχωνε» σε ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.

Όχι μόνο στα ξένα, αλλά και στα ελληνικά παρκέ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατεβάζει καντήλια σε πρόσωπα και Θεία μπροστά στις κάμερες και αυτό περνάει προς τα έξω ως «ταπεραμέντο». Στα γήπεδά μας το «puta madre» έχει γίνει σημείο στίξης μεταξύ ισπανόφων, αν και δεν το εννοούν όπως ακριβώς ακούγεται.

Όλα αυτά χωράνε στην ανοχή των διαιτητών και καλώς πράττουν. Ένας προπονητής ωστόσο που θέλει απλώς να γίνει μια αλλαγή, πρέπει να στοχοποιηθεί για την έντασή του επειδή δεν είναι στην ομάδα που επιτρέπεται να το κάνει.

Άλλο τα καντήλια στον δικό σου, άλλο η βρισιά στον διαιτητή

Η αθυροστομία ενός προπονητή τιμωρείται για να προστατεύεται η αυθεντία του διαιτητή. Όταν βρίζεις τον ρέφερι, υπονομεύεις τον άνθρωπο που διευθύνει το ματς (όσα λάθη κι αν έχει κάνει) και δικαίως αποβάλλεσαι. Όταν φωνάζεις στον γκολκίπερ σου να πετάξει την μπάλα έξω, τότε κάνεις τη δουλειά σου, ό,τι κι αν του λες, εκτός αν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Κατά το γλωσσάρι της IFAB, διαμαρτυρία είναι η δημόσια διαφωνία με απόφαση του διαιτητή και τιμωρείται με κίτρινη. Ο Νίκολιτς δεν διαφώνησε με καμία απόφαση και πήρε κατευθείαν κόκκινη, την ίδια ποινή που θα έτρωγε αν είχε βρίσει τον ρέφερι κατά πρόσωπο. Αυτό δεν είναι αυστηρότητα, αλλά ανοησία.

Ο ίδιος το είπε καθαρά: «Υπάρχουν φορές που το αξίζω, τώρα όμως δεν αντάλλαξα λέξη με τους διαιτητές». Όταν το αξίζει, ας τον αποβάλουν, όπως ορθά συνέβη πέρυσι στον Βόλο. Αν όμως η Επιτροπή Διαιτησίας θέλει να δείξει ότι έχει κριτήριο, ας δει το βίντεο και ας μας εξηγήσει προς τα πού ακριβώς «διαμαρτυρόταν» ο προπονητής της ΑΕΚ. Μέχρι τότε, θα υπάρχει το αφήγημα ότι ο Νίκολιτς πάτησε στο γήπεδο...