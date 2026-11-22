Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για τη ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στον αγώνα με τον ΟΦΗ και οι θέσεις που είναι ακόμα ανοιχτές.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα τον ΟΦΗ (17:30-SKAI-Live απ' το Gazzetta) στο ΟΑΚΑ για την 11η αγωνιστική της Superleague, στο πρώτο του παιχνίδι, μετά την επανέναρξη των πρωταθλημάτων.

Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίσουν το σερί των οκτώ νικών που τρέχουν από κείνη την ήττα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και να μην εμφανίσουν σε καμία περίπτωση πρόσωπο ανάλογα με κείνο που είχαν παρουσιάσει στο ματς αυτό, το οποίο ήταν μετά από διάλειμμα εθνικών ομάδων.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει γεμάτο «οπλοστάσιο» για το ματς αυτό, αφού ο μοναδικός απών είναι ο Κρίστιανσεν, ο οποίος προπονήθηκε μεν κανονικά, ωστόσο η επιστροφή του στην αποστολή του «τριφυλλιού» αναμένεται για το ματς της Πέμπτης (26/11) με τη Νόρτζελαντ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ - Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς, Ραστόντερ.

The boys are locked in 📋 #Panathinaikos #PAOFC https://t.co/J2s2fMwfgy November 21, 2026

Λιβάι και Λούζα διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναμένεται να διατηρήσει το αγαπημένο του 4-4-2, που έχει χρησιμοποιήσει κατά κόρον μετά τον τραυματισμό του Ουναΐ. Δεν περιμένουμε εκπλήξεις και φαίνεται πως οι περισσότερες επιλογές είναι λίγο πολύ δεδομένες για το αρχικό σχήμα.

Ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ενώ στο δεξί θα βρίσκεται ο Καλάμπρια και στο αριστερό ο Κυριακόπουλος. Όσον αφορά τη μεσαία γραμμή, οι Κάνγκουα και Καμαρά έχουν το προβάδισμα.

The best signing you could ever make 🐶💚 Find out more at https://t.co/u5e2UcIziI Adopt, don't shop 🐾 #Panathinaikos #PAOFC https://t.co/UwsZnJU7VJ — Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 21, 2026

Από τη στιγμή που ο πρώτος επέστρεψε σε καλή κατάσταση από τις υποχρεώσεις με την εθνική του ομάδα, δεδομένα θα έχει θέση στο αρχικό σχήμα, με τον Καμαρά να είναι πιθανότατα ο παρτενέρ, παρ' ότι τη θέση αυτή διεκδικεί και ο Λούζα.

Στο δεξί «φτερό» αναμένεται να είναι ο Ταμπόρδα με τον γνωστό του ρόλο να συγκλίνει προς τα μέσα για να συμμετέχει σε συνδυασμούς και να πατάει περιοχή και να βρίσκει εκτελέσεις ενώ αριστερά θα είναι ο Αντίνο. Στην κορυφή αναμένουμε να δούμε τους Ντέσερς και Τεττέη.

Φυσικά, θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί και ο Λιβάι Γκαρσία τόσο στη δεξιά πτέρυγα αντί του Ταμπόρδα όσο και στο δίδυμο της επίθεσης αντί του Τεττέη.

☘️GAMEDAY☘️ 🆚 OFI 🏆 Stoiximan Super League 🏟️ OAKA 🕗 17:30 📺 SKAI #Panathinaikos #PAOFC #slgr #PAOOFI https://t.co/cIBhrRuhKl — Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 22, 2026