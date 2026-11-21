Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το πρώτο πειστικό διπλό της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, σε ματς το οποίο άξιζε μεγαλύτερο σκορ, δεν απειλήθηκε και άδικα έχασε Νίκολιτς...

Το μεγάλο ζητούμενο για την ΑΕΚ στην Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα ήταν να φτάσει στην κατάκτηση της δεύτερης νίκης της μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια και έπειτα αυτή να συνδυαστεί με πειστική και πολύ καλή συνολικά εμφάνιση. Το γεγονός ότι ήταν πίσω στη βαθμολογία επτά βαθμούς με παιχνίδι λιγότερο καθιστούσε απαραίτητο το τρίποντο τη στιγμή που ο Μάρκο Νίκολιτς, όφειλε να διαχειριστεί το ματς αυτό και εκείνο που ακολουθεί με την Κόμο στην Ιταλία, κάτι που φάνηκε από την ενδεκάδα και το γεγονός πως δεν ξεκίνησε σε αυτή τον Λόβρο Μάγερ... Γεγονός το οποίο δεν συνηθίζει ο Σέρβος τεχνικός της πρωταθλήτριας αλλά όπως προαναφέρω τούτη τη φορά είχε να δουλέψει δυο ματς τη στιγμή που και το τρίτο που ακολουθεί, αυτό με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδό της, δεν περνάει απαραίτητο από τον προπονητή και το team του: η δουλειά λοιπόν έγινε με το φτωχό και άδικο 0-1!

Αναφέρω άδικο το αποτέλεσμα, όχι για κάποια διαιτητική απόφαση, ή γιατί υπήρξε στιγμή που να μη πήρε η ΑΕΚ αυτό που έπρεπε από τον καλό Ματσούκα που ήταν 50-50 η διαιτησία του, αλλά γιατί βάση της εικόνας αγώνα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς άξιζε να έχει βρει ένα γκολ ακόμη σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις με πρωταγωνιστές τους Βάργκα (δυο φορές), τον Κοϊτά (άλλες τρεις και δη το δοκάρι) και τον Κουτέσα (σε ανεπανάληπτο τετ α τετ). Από την άλλη πρέπει να αναγνωριστεί ότι στη φάση του γκολ όση τύχη δεν είχε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Δικέφαλος την είχε στο σουτ του Κοϊτά που χάρη στη κόντρα κατέληξε στα δίχτυα, ξεγέλασε τον γκολκίπερ της Καλαμάτας και έφερε το 0-1, το οποίο τελικά ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω άδικα αν συνυπολογίσουμε τις φάσεις που δημιούργησαν, τις καθαρές παρακαλώ...

Αναμφισβήτητα στο πρώτο 45λεπτο, η ΑΕΚ σίγουρα δεν είχε βρει τον γρήγορο ρυθμό που θα ήθελε μετά τη διακοπή να κάνει παιχνίδι προκειμένου να απειλήσει μαζικά και να πνίξει τον αντίπαλο, ωστόσο ήταν η ομάδα που είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης. Πιο συγκεκριμένα από το 25' και μετά ήταν αρκετά καλύτερη του αντιπάλου, άξιζε βάση καθαρών φάσεων να είχε βρει ένα τέρμα, μιας και είχε τις σημαντικές στιγμές να το κάνει... Η πρώτη με το τετ α τετ του Βάργκα από τη συνεργασία με τον Μάνταλο, αλλά ο διεθνής Ούγγρος φορ πλάσαρε άουτ στο 19', ενώ έπειτα υπήρξε δεύτερη στιγμή με τον ίδιο πρωταγωνιστή αλλά δεν κατάφερε από πιο δύσκολη θέση να κάνει το γκολ. Η πιο σπουδαία στιγμή του πρώτου 45λεπτου ήρθε στο 35' με τον Κοϊτά να κάνει υπέροχη ατομική ενέργεια και με σουτ να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι, εκεί έπρεπε να 'χει βρει γκολ η Ένωση, αλλά η θεά Τύχη δεν της το επέτρεψε... Σημαντικό σίγουρα ότι δεν είχε απειληθεί στη διάρκεια του πρώτου μισού του αγώνα σε κανένα σημείο!

Όσα της στέρησε της πρωταθλήτριας το πρώτο 45λεπτο, της τα έδωσε στη φάση του γκολ του Κοϊτά, ο οποίος ήταν και ο κορυφαίος της αναμέτρησης αλλά και ο απόλυτος πρωταγωνιστής, όχι μόνο για το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, αλλά κυρίως για αυτό! Στο δεύτερο μισό άξιζε να βρει επίσης γκολ η ΑΕΚ σε στιγμές επαναλαμβάνω με τους Βάργκα, Κοϊτά, Μάγερ και τον Κουτέσα, αλλά δεν την ήθελε η μπάλα. Η συγκεκριμένη εκτός έδρας αναμέτρηση ήταν και η πιο πειστική των κιτρινόμαυρων μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια, όχι επειδή έπαιξε εκπληκτικό ποδόσφαιρο, αλλά διότι ήταν όντως καλύτερη, απείλησε σημαντικά και ουσιαστικά, τη στιγμή που σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα εκτός έδρας παιχνίδια, δεν επέτρεψε στον αντίπαλο να κάνει πάνω από μία -και αυτή υποψία- φάση! Δεν χρειάζεται παρά να θυμηθούμε τα παιχνίδια με Κηφισιά, Αστέρα Τρίπολης και Βόλο για να εμπεδώσουμε ότι ήταν η πιο πειστική εμφάνιση: επαναλαμβάνω όχι επειδή έπνιξε τον αντίπαλο!

Από κει και πέρα υπάρχουν δυο κάκιστα μαντάτα από τον συγκεκριμένο αγώνα με πιο σημαντικό σίγουρα τον τραυματισμό του Αριάγκα, ειδικά εφόσον έχει υποστεί κάταγμα κλείδας και μείνει εκτός για δύο μήνες, όπως είπε ο Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά σημαντική είναι και η αποβολή του Σέρβου τεχνικού με το ντέρμπι με την ομάδα της Τούμπας να ακολουθεί. Πραγματικά πρέπει να αποσαφηνιστεί γιατί αποβάλλεται με εντολή 4ου ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ τη στιγμή που τα έντονα παράπονα του όπως είδαμε live αφορούσαν τον Στρακόσια που δεν έβγαλε την μπάλα, να προκύψει διακοπή, ώστε να μπει στο ματς ο Γκατσίνοβιτς. Επίσης πρέπει να δούμε κάθε δευτερόλεπτο της αλλαγής του Γιόβιτς γιατί φαίνεται να είναι on time άρα όλα έγιναν χάρη στον 4ο διαιτητή λάθος, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε για να είμαστε δίκαιοι... Σημαντικό διπλό που μεταφέρει πίεση στον ανταγωνισμό και τώρα ο Δικέφαλος προετοιμάζεται για την πλέον δύσκολη αναμέτρηση με την Κόμο για το Champions League (οι Ιταλοί έκαναν και rotation ξεκουράζοντας τον Παζ)...