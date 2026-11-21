ΠΑΟΚ: Εκτός και ο Σορετίρε από την αποστολή για Κηφισιά
Με ένα απρόοπτο της τελευταίας στιγμής ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την κυριακάτικη αναμέτρηση με την Κηφισιά στην Τούμπα (22/11, 19:30).
Ο Αλέσιο Λίσι είδε τον Σόλα Σορετίρε να ταλαιπωρείται από ίωση και να μένει εκτός προπόνησης, με αποτέλεσμα να τίθεται νοκ άουτ. Παράλληλα, εκτός πλάνων παρέμειναν οι Δημήτρης Πέλκας, Κρίστιαν Γιάκιτς, Δημήτρης Μοναστηρλής και Γκρεγκ Τέιλορ, οι οποίοι συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας, καθώς και ο Φέντορ Τσάλοφ. Αντίθετα, Γιάννης Μιχαηλίδης και για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι ο Κίριλ Ντεσπόντοφ τέθηκαν κανονικά στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού.
Αναλυτικά οι 23 ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την αποστολή του Δικεφάλου είναι οι: Τσιφτσής, Μπαλωμένος, Νικολακούλης, Κοσίδης, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.
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#SquadList Η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αγώνα της Κυριακής στο Γήπεδο της Τούμπας με αντίπαλο την Κηφισιά. #PAOKKIF #StoiximanSuperLeague #NewEra 🔗 https://t.co/U5wsyK8YOn https://t.co/WuFMRoR2OV— PAOK FC (@PAOK_FC) November 21, 2026
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