Με τον Σόλα Σορετίρε να μένει εκτός λόγω ίωσης ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Κηφισιά. Στην αποστολή ο Κίριλ Ντεσπόντοφ

Με ένα απρόοπτο της τελευταίας στιγμής ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την κυριακάτικη αναμέτρηση με την Κηφισιά στην Τούμπα (22/11, 19:30).

Ο Αλέσιο Λίσι είδε τον Σόλα Σορετίρε να ταλαιπωρείται από ίωση και να μένει εκτός προπόνησης, με αποτέλεσμα να τίθεται νοκ άουτ. Παράλληλα, εκτός πλάνων παρέμειναν οι Δημήτρης Πέλκας, Κρίστιαν Γιάκιτς, Δημήτρης Μοναστηρλής και Γκρεγκ Τέιλορ, οι οποίοι συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας, καθώς και ο Φέντορ Τσάλοφ. Αντίθετα, Γιάννης Μιχαηλίδης και για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι ο Κίριλ Ντεσπόντοφ τέθηκαν κανονικά στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού.

Αναλυτικά οι 23 ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την αποστολή του Δικεφάλου είναι οι: Τσιφτσής, Μπαλωμένος, Νικολακούλης, Κοσίδης, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.