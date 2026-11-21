Οι δηλώσεις του σκόρερ της ΑΕΚ, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, στην κάμερα της NOVA μετά τη νίκη επί της Καλαμάτας.

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε στον αγώνα με την Καλαμάτα, όμως χάρη στο γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά, έφυγε με το «διπλό» από τη Νεάπολη. Ο σκόρερ του Δικεφάλου μίλησε στη NOVA μετά το ματς και ξεκαθάρισε πως στόχος είναι το... repeat του πρωταθλήματος, ώστε η Ένωση να παίξει και την επόμενη σεζόν στη League Phase του Champions League.

Οι δηλώσεις του Αμπουμπακαρί Κοϊτά

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το ξέραμε. Με αυτή τη διάθεση μπήκαμε. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Το μόνο που έλειπε στο πρώτο ημίχρονο ήταν το γκολ. Ευτυχώς ήρθε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε ευχαριστημένοι από τη νίκη».

Για το γκολ που έκρινε το ματς και τις ευκαιρίες που έχασε: «Όσο περνάει η ώρα, γίνεται πιο δύσκολο. Πολύ σημαντικό ότι ήρθε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο το γκολ. Μετά μας επέτρεψε να παίξουμε το παιχνίδι μας».

Για τη φάση του δοκαριού στο πρώτο ημίχρονο: «Στόχος μου ήταν να ντριμπλάρω. Το μυαλό μου είναι να σουτάρω ή να κάνω ασίστ. Γι’ αυτό είμαι στο γήπεδο κι έτσι θέλω να βοηθάω την ομάδα. Είμαι ευχαριστημένος γι’ αυτό».

Για το πόσο εύκολο είναι να «αλλάζει το τσιπάκι» ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρώπη: «Το Champions League είναι πολύ ωραίο, αλλά το πρωτάθλημα είναι που μας δίνει την ευκαιρία να παίζουμε εκεί. Πρέπει να γίνουμε ξανά πρωταθλητές και να παίξουμε ξανά στο Champions League».

Για τη δυσκολία του φετινού πρωταθλήματος: «Είναι πιο ανταγωνιστικό από πέρυσι. Οι ομάδες είναι πιο ανταγωνιστικές, έρχονται καλύτεροι παίκτες».

Για την απουσία του από το παιχνίδι με την Κόμο: «Σίγουρα με στεναχωρεί. Η αποβολή ήταν αποτέλεσμα της στιγμής. Θα ήθελα να είμαι διαθέσιμος να παίξω».