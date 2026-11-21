Ο Κέρβιν Αριάγκα τραυματίστηκε στον δεξιό ώμο στο δεύτερο μέρους του αγώνα της ΑΕΚ με την Καλαμάτα, αποχώρησε με φορείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Νέος αγωνιστικός πονοκέφαλος προέκυψε για τον Μάρκο Νίκολιτς στο δεύτερο μέρος του αγώνα της ΑΕΚ με την Καλαμάτα στη Νεάπολη. Ο λόγος για την κατάσταση του Κέρβιν Αριάγκα.

Στο 62' ο διεθνής χαφ από την Ονδούρα τραυματίστηκε στον δεξιό ώμο έπειτα από μαρκάρισμα του Καρεάσο κι εν τέλει αποχώρησε με φορείο. Στη θέση του ο Μάρκο Νίκολιτς έβαλε τον Λόβρο Μάγερ.

Ο Αριάγκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και μένει να φανεί τις επόμενες ώρες το μέγεθος του προβλήματος του από τα αποτελέσματα των εξετάσεων του.

Θυμίζουμε πως ο Ραζβάν Μαρίν είναι τιμωρημένος για το ματς με τη Μαύρη Θύελλα, ενώ ο Κάαν Κάιρινεν επέστρεψε με ενοχλήσεις από την εθνική Φινλανδίας.

Μετά τη Νεάπολη ακολουθεί για τον Δικέφαλο το απαιτητικό παιχνίδι με την Κόμο στην Ιταλία, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.