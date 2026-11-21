Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος πήρε τη θέση του στο γήπεδο της Νεάπολης για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με την Καλαμάτα.

Σχεδόν πάντα στα εκτός έδρας παιχνίδια ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι κοντά στην ΑΕΚ.

Έτσι και στην αποψινή αναμέτρηση με την Καλαμάτα, με τον διοικητικό ηγέτη της Ένωσης να παίρνει τη θέση του στο γήπεδο της Νεάπολης για να παρακολουθήσει το παιχνίδι μαζί με τα στελέχη της Ένωσης.