Ο ΠΑΟΚ θα διαθέσει μέρος των εσόδων από την κυριακάτικη αναμέτρηση με την Κηφισιά στη μικρή Αντριάνα, η οποία πρόκειται να χειρουργηθεί στο εξωτερικό.

Τη δική του έμπρακτη στήριξη στην επτάχρονη Αντριάνα, η οποία δίνει τη δική της μάχη, ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με την Κηφισιά στην Τούμπα (22/11, 19:30).

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ γνωστοποίησε πως μέρος των εσόδων από το παιχνίδι θα διατεθεί για την ενίσχυση της μικρής Αντριάνας, η οποία διαγνώστηκε με σάρκωμα δεξιού άνω άκρου και πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού.

«Όλοι μαζί στεκόμαστε δίπλα στην Αντριάνα και την οικογένειά της! Γιατί όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα του Δικεφάλου, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια.