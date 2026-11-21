Καλαμάτα - ΑΕΚ: Με Στρακόσα η ενδεκάδα του Νίκολιτς, στον πάγκο ο Μάγερ
Η ΑΕΚ στο πρώτο της παιχνίδι μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου φιλοξενείται από την Καλαμάτα στη Νίκαια, όπου ανοίγει τον αγωνιστικό κύκλο των 9 αναμετρήσεων μέχρι το τέλος του έτους. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (19:30) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα του Δικεφάλου.
Στην εστία των πρωταθλητών Ελλάδας επιστρέφει ο Θωμάς Στρακόσα, ο οποίος επιστρέφει σε επίσημο ματς περίπου 2,5 μήνες μετά τον τραυματισμό του. Θυμίζουμε πως ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας αγωνίστηκε σε ολόκληρο το φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού για να ανακτήσει ρυθμό, ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.
Στην άμυνα οι... συνηθισμένοι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Αριάγκα - Βιτάλις χαφ, Κοϊτά - Μάνταλος ακραίοι μεσοεπιθετικοί και Γιόβιτς - Βάργκα στην επίθεση.
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Σαφώς είδηση αποτελεί το γεγονός πως ο Σέρβος τεχνικός επέλεξε να μη δώσει φανέλα βασικού στον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο.
Στην αποστολή επέστρεψαν ο Ζοάο Μάριο και ο Ζίνι, οι οποίοι προέρχονται από πνευμονία και τραυματισμό αντιστοίχως. Για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν βρίσκεται στον πάγκο ο Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος είχε γκολ και ασίστ στο φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού.
Εκτός είναι ο τιμωρημένος, λόγω καρτών, Ραζβάν Μαρίν, ο Κάαν Κάιρινεν που επέστρεψε με ενοχλήσεις από την εθνική Φινλανδίας, ο Μπάμπης Λυκογιάννης και, φυσικά, ο γνωστός τραυματίας Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ.
Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Κοϊτά, Βιτάλις, Αριάγκα, Μάνταλος - Γιόβιτς, Βάργκα
Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπρινιόλι, Αλεξίου, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Χριστακόπουλος, Καλοσκάμης, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Μάγερ, Ζοάο Μάριο, Ζίνι.
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