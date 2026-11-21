Ο Σούλης Παπαδόπουλος ήταν καλεσμένος στο Gazzetta Magazino by Elabet, με τον προπονητή της Μαρκό να μιλά για φαβορί στη Super League και Παναθηναϊκό.

Ο προπονητής της Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος, κατέθεσε την άποψή του για το φετινό πρωτάθλημα και τον Παναθηναϊκό, στην εκπομπή Gazzetta Magazino by Elabet.

Λόγος έγινε, φυσικά, και για την ποιότητα του Έλληνα προπονητή, με τον Σούλη Παπαδόπουλο να τονίζει πως ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, ωστόσο τον απογοήτευσε με την εμφάνισή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Παράλληλα, εκτίμησε πως φέτος θα γίνει μεγάλη «μάχη» στη Super League, με την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να είναι οι διεκδικητές του τίτλου.

Δείτε το απόσπασμα από την εκμπομπή: