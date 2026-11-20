Ολυμπιακός: Η ψυχραιμία του Αλγκουαθίλ και το νέο «παράθυρο» για έξτρα προσθήκη
Γκαντεμιά, κακοτυχία, κακή στιγμή, ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο και όλα αυτά μαζί. Φέτος οι τραυματισμοί έχουν χτυπήσει όσο δεν πάει τον Ολυμπιακό. Πρώτα ο Ελ Καμπί και μετά οι Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο. Όλοι τους σημαντικότατοι παίκτες και επίσης με τραυματισμούς που προέκυψαν εν μέσω αγωνιστικών διαδικασιών για τον σύλλογο. Ήτοι σε διάστημα με διαρκείς υποχρεώσεις και χωρίς δυνατότητα - εάν έπεφτε στο τραπέζι τέτοιο θέμα - κάποιας προσθήκες που θα βοηθούσε την όποια κατάσταση. Είναι ένα πολύ δύσκολο status και κάτι που συμβαίνει σπανίως σε μία ομάδα. Πρακτικά ο Ολυμπιακός έχει ουκ ολίγα χρόνια να βιώσει κάτι τέτοιο και σε τέτοια έκταση.
Σημασία έχει όμως ως προς τη συγκεκριμένη περίσταση και το να σταθούμε στο ότι ο Βάσκος προπονητής επέδειξε ψυχραιμία πάνω σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Τις αντιμετώπισε προφανώς με την στεναχώρια ενός προπονητή που βλέπει σημαντικούς παίκτες του να χτυπάνε αλλά και με την λογική ότι - δυστυχώς - αυτά μπορούν να συμβούν στο ποδόσφαιρο και θα πρέπει να τα διαχειριστεί αναλόγως αλλά και με το υλικό που έχει στη διάθεσή του. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει έρθει εξαρχής αποφασισμένος να πετύχει στον Ολυμπιακό και είναι διατεθειμένος να αντιμετωπίσει το κάθε εμπόδιο.
Οι δύο προσθήκες μπορεί να γίνουν τρεις; Ναι μπορεί
Είναι σαφές ότι ο Ολυμπιακός δεν θα μπει σε διαδικασία να πάρει 2 ή 3 παίκτες για το κέντρο επειδή χτύπησαν τόσοι παίκτες του. Υπό προϋποθέσεις ωστόσο δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα να ανοίξει κουβέντα και για μία έξτρα προσθήκη στο κέντρο πλην ενός ακραίου μπακ και ενός μεσοεπιθετικού. Και άρα οι 2 προσθήκες να γίνουν τρεις. Όλα αυτά βέβαια υπό το πρίσμα ότι δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις στον πειραϊκό σύλλογο και μένει να φανεί το τι θα γίνει σε επίπεδο μεταγραφών.
Το διάστημα που θα λείψουν άλλωστε οι Πουέρτα και Τσικίνιο δεν το λες μικρό. Συν ότι θα χρειαστούν και τον χρόνο τους μετά την πλήρη επανένταξή τους σε επίπεδο προπονήσεων. Στην παρούσα φάση ο Ολυμπιακός από τους τραυματίες χαφ περιμένει επί της ουσίας τον Έσε και εάν τα καταφέρει να είναι διαθέσιμος και στο 100 τις 100 στις αρχές του Δεκεμβρίου. Ας θυμηθούμε τους αγώνες που έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός με την υποσημείωση της πιθανότητας αναβολής ενός αγώνα στο Πρωτάθλημα και επίσης την παράμετρο ότι στο Κύπελλο υπάρχει η υποχρεωτική χρησιμοποίηση πιτσιρικάδων στο βασικό σχήμα:
- 22/11: Ολυμπιακός – Ηρακλής (11η αγωνιστική Super League)
- 26/11: Ολυμπιακός – Μίλαν (5η αγωνιστική Europa League)
- 29/11: Άρης – Ολυμπιακός (12η αγωνιστική Super League)
- 02/12: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (4η αγωνιστική Κύπελλο Ελλάδας)
- 05/12: Ολυμπιακός – ΑΕΚ (13η αγωνιστική Super League)
- 10/12: Τσέλιε – Ολυμπιακός (6η αγωνιστική Europa League)
- 13/12: Ατρόμητος – Ολυμπιακός (14η αγωνιστική Super League)
- 20/12: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (15η αγωνιστική Super League)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
Ο Δημήτρης Τομαράς είναι γέννημα - θρέμμα Μαρουσιώτης όμως τον... διεκδικούν και άλλες πόλεις. Δημοσιογραφεί εδώ και 20 και πλέον χρόνια και στην οικογένεια του Gazzetta βρίσκεται από την πρώτη ημέρα. Από αυτήν εδώ τη φιλόξενη γωνιά θα συζητάμε κυρίως για Ολυμπιακό αλλά θα καταπιανόμαστε και με αρκετά ακόμα θέματα.