Ο Ολυμπιακός χτυπήθηκε αλύπητα από μαζεμένες ατυχίες τις τελευταίες ημέρες και ο Δημήτρης Τομαράς γράφει για τις πρώτες αντιδράσεις του Αλγκουαθίλ αλλά και τον επερχόμενο Γενάρη.

Γκαντεμιά, κακοτυχία, κακή στιγμή, ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο και όλα αυτά μαζί. Φέτος οι τραυματισμοί έχουν χτυπήσει όσο δεν πάει τον Ολυμπιακό. Πρώτα ο Ελ Καμπί και μετά οι Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο. Όλοι τους σημαντικότατοι παίκτες και επίσης με τραυματισμούς που προέκυψαν εν μέσω αγωνιστικών διαδικασιών για τον σύλλογο. Ήτοι σε διάστημα με διαρκείς υποχρεώσεις και χωρίς δυνατότητα - εάν έπεφτε στο τραπέζι τέτοιο θέμα - κάποιας προσθήκες που θα βοηθούσε την όποια κατάσταση. Είναι ένα πολύ δύσκολο status και κάτι που συμβαίνει σπανίως σε μία ομάδα. Πρακτικά ο Ολυμπιακός έχει ουκ ολίγα χρόνια να βιώσει κάτι τέτοιο και σε τέτοια έκταση.

Σημασία έχει όμως ως προς τη συγκεκριμένη περίσταση και το να σταθούμε στο ότι ο Βάσκος προπονητής επέδειξε ψυχραιμία πάνω σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Τις αντιμετώπισε προφανώς με την στεναχώρια ενός προπονητή που βλέπει σημαντικούς παίκτες του να χτυπάνε αλλά και με την λογική ότι - δυστυχώς - αυτά μπορούν να συμβούν στο ποδόσφαιρο και θα πρέπει να τα διαχειριστεί αναλόγως αλλά και με το υλικό που έχει στη διάθεσή του. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει έρθει εξαρχής αποφασισμένος να πετύχει στον Ολυμπιακό και είναι διατεθειμένος να αντιμετωπίσει το κάθε εμπόδιο.

Οι δύο προσθήκες μπορεί να γίνουν τρεις; Ναι μπορεί

Είναι σαφές ότι ο Ολυμπιακός δεν θα μπει σε διαδικασία να πάρει 2 ή 3 παίκτες για το κέντρο επειδή χτύπησαν τόσοι παίκτες του. Υπό προϋποθέσεις ωστόσο δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα να ανοίξει κουβέντα και για μία έξτρα προσθήκη στο κέντρο πλην ενός ακραίου μπακ και ενός μεσοεπιθετικού. Και άρα οι 2 προσθήκες να γίνουν τρεις. Όλα αυτά βέβαια υπό το πρίσμα ότι δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις στον πειραϊκό σύλλογο και μένει να φανεί το τι θα γίνει σε επίπεδο μεταγραφών.

Το διάστημα που θα λείψουν άλλωστε οι Πουέρτα και Τσικίνιο δεν το λες μικρό. Συν ότι θα χρειαστούν και τον χρόνο τους μετά την πλήρη επανένταξή τους σε επίπεδο προπονήσεων. Στην παρούσα φάση ο Ολυμπιακός από τους τραυματίες χαφ περιμένει επί της ουσίας τον Έσε και εάν τα καταφέρει να είναι διαθέσιμος και στο 100 τις 100 στις αρχές του Δεκεμβρίου. Ας θυμηθούμε τους αγώνες που έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός με την υποσημείωση της πιθανότητας αναβολής ενός αγώνα στο Πρωτάθλημα και επίσης την παράμετρο ότι στο Κύπελλο υπάρχει η υποχρεωτική χρησιμοποίηση πιτσιρικάδων στο βασικό σχήμα: