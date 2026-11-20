Ηρακλής: To επετειακό λογότυπο για τα 118 χρόνια ιστορίας του
Τα 118 χρόνια του συμπληρώνει ο Ηρακλής, ο οποίος ιδρύθηκε στις 29 Νοεμβρίου του 1908. Σε αυτό το πλαίσιο Γηραιός παρουσίασε το επετειακό λογότυπο, με κεντρικό μήνυμα: «118 χρόνια ΗΡΑΚΛΗΣ. Μια ιστορία που δεν σταματά να γράφεται!».
Σύντομα οι Θεσσαλονικείς θα ανακοινώσουν δράσεις για τον εορτασμό των γενεθλίων καθώς και χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
Η ανακοίνωση του Ηρακλή
«Με υπερηφάνεια παρουσιάζουμε το επετειακό μας λογότυπο, αφιερωμένο στα 118 χρόνια πίστης, αγώνων και αφοσίωσης στο πιο βαρύ “Η” του κόσμου. 1908–2026 | 118 ΧΡΟΝΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ».
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