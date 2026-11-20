Χωρίς αλλαγές στο ιατρικό δελτίο συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την Κηφισιά, με τέσσερις παίκτες να κάνουν θεραπεία και τον Τσάλοφ ατομικό

Με το ιατρικό δελτίο να παραμένει αμετάβλητο συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία, ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με την Κηφισιά στην Τούμπα.

Οι Δημήτρης Πέλκας, Κρίστιαν Γιάκιτς, Δημήτρης Μοναστηρλής και Γκρεγκ Τέιλορ ακολούθησαν για μία ακόμη μέρα πρόγραμμα θεραπείας, παραμένοντας εκτός πλάνων. Την ίδια ώρα, ο Φέντορ Τσάλοφ συνέχισε τη δουλειά του σε ατομικό ρυθμό.

Για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές το πρόγραμμα περιλάμβανε δουλειά στην επιθετική ανάπτυξη και ειδικό κομμάτι αφιερωμένο στις στατικές φάσεις, καθώς η προετοιμασία μπαίνει στην τελική της ευθεία.