Καλεσμένοι στο Gazzetta Magazino by Elabet ήταν ο Παντελής και ο Κώστας Καπετάνος, με τα δύο αδέρφια να γυρνάνε τον χρόνο πίσω και να θυμούνται επικές ιστορίες!

Ο Παντελής και ο Κώστας Καπετάνος μιλήσαν στο Gazzetta Magazino by Elabet και ξετυλίγουν το κουβάρι των ποδοσφαιρικών τους αναμνήσεων, με ιστορίες από την Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Τα δύο αδέλφια μίλησαν περιστατικά που έζησαν στα γήπεδα και όσα έμειναν χαραγμένα στη μνήμη τους. Θυμήθηκαν τα παιδικά τους χρόνια και τη συνύπαρξη τουτς στην Κοζάνη και στον Ηρακλή. Φυσικά λόγος έγινε και για το θρυλικό «βάλε ένα γκολ κι ας πεθάνω», αλλά και για το πρώτο ματς που έπαιξαν ως αντίπαλοι (ΑΕΚ - Ηρακλής).

Δείτε το απόσπασμα από την εκμπομπή: