Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε ο Τσικίνιο λίγες ώρες μετά το χειρουργείο που έκανε για το κάταγμα που υπέστη την προπόνηση.

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε το πρωί της Παρασκευής (20/11) ο Τσικίνιο, μετά το κάταγμα που υπέστη σε προπόνηση του Ολυμπιακού, όπου έπεσε στο έδαφος μετά από μια μονομαχία με τον Κάρμο.

Δυστυχώς ο Πορτογάλος μέσος στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, καθώς υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Πέμπτης (19/11). Με τον τραυματισμό να έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τον Ολυμπιακό, καθώς οι επιλογές στη μεσαία γραμμή μειώνονται αισθητά. Οι άνθρωποι της ομάδας ήλπιζαν σε ένα.. θαυμά, πως θα αποφευχθεί το χειρουργείο, ωστόσο οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τους αρχικούς φόβους και το ιατρικό επιτελείο έκρινε πως η επέμβαση ήταν απαραίτητη για την αποκατάσταση του τραυματισμού.

Πλέον μπαίνει σε περίοδο αποθεραπείας, με την επιστροφή του στα γήπεδα να υπολογίζεται, βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, στο δεύτερο μισό του Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου.Λίγο μετά την επέμβαση, ο ίδιος θέλησε να καθησυχάσει τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων», στέλνοντας το δικό του μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο.

«Όλα καλά, παιδιά. Σύντομα θα επιστρέψω. Θετική ενέργεια! Τα λιοντάρια αναρρώνουν διαφορετικά. Σας αγαπώ όλους», έγραψε χαρακτηριστικά σε instagram story.

Θυμίζουμε πως οι Πειραιώτες έχουν ξεμείνει από χαφ, καθώς διαθέσιμοι είναι μόνο ο Φρόιλερ και Σιπιόνι, ο οποίος είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ενώ ακόμη έχουν και μια δύσκολη αποστολή «Γ.Καραϊσκάκης» με τη Μίλαν (26/11) για το Europa League.