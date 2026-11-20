ΠΑΟΚ: Το ...«μένω σπίτι» του Κίριλ Ντεσπόντοφ
Παίκτης του ΠΑΟΚ έως τον Ιούνιο του 2029 είναι και επίσημα από χθες το βράδυ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, με τον Βούλγαρο μεσοεπιθετικό να δίνει τη δική του συνέχεια μέσα από τα social media.
Συγκεκριμένα, ο 30χρονος άσος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με χαρακτηριστικές στιγμές του με την ασπρόμαυρη φανέλα, συνοδεύοντάς το με το λιτό μήνυμα «Μένω σπίτι».
Με αυτή την κίνηση ο Ντεσπόντοφ έδειξε τη ικανοποίησή του για την αίσια έκβαση των επαφών με τον Δικέφαλο, επιβεβαιώνοντας το δέσιμο που έχει αναπτύξει με την ομάδα και τον κόσμο της.
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