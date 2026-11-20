Ο Αθανασιάδης βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες σωτήριες επεμβάσεις στις πρώτες δέκα αγωνιστικές του ελληνικού πρωταθλήματος.

Εντυπωσιακό είναι το ξεκίνημα του Γιώργου Αθανασιάδη στη φετινή super League, με τον τερματοφύλακα του Ηρακλή να βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας με τις περισσότερες αποκρούσεις μετά τις πρώτες 10 «στροφές» του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα ο έμπειρος γκολκίπερ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του «Γηραιού» στο ξεκίνημα της σεζόν που επέστρεψε στα σαλόνια μετά από 9 χρόνια απουσίας. Με τον άλλοτε κίπερ Άρη και ΑΕΚ να μετρά ήδη 35 επεμβάσεις.

Πίσω του βρίσκεται ο Λευτέρης Χουτεσιώτης του Ατρομήτου, ο οποίος έχει καταγράψει 32 αποκρούσεις, ενώ στην τρίτη θέση συναντάμε τον Μοϊσές Ραμίρες της Κηφισιάς με 27.Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο Ρικάρντο Βέλιο του Άρη και ο Γεβγκένι Κουτσερένκο του Παναιτωλικού, οι οποίοι έχουν από 26 επεμβάσεις και μοιράζονται την τέταρτη θέση.