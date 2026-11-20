Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta πράγματα που προφανώς δεν προκύπτουν από τα...διαιτητικά σεμινάρια!

Έχουμε μπει λοιπόν στην αντίστροφη μέτρηση για να τελειώσει το ποδοσφαιρικό 2026-ένα μήνα ακόμη έχουμε παιχνίδια.

Με την ευκαιρία της επανέναρξης του πρωταθλήματος, έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μία καταμέτρηση στα διαιτητικά πεπραγμένα της χρονιάς, τώρα που πλησιάζει στο φινάλε της.

Θα κάνουμε focus κατά βάση στα πιο σημαντικά πράγματα, στα πέναλτι και στις αποβολές, υπέρ και κατά κάθε μίας ομάδας στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο. Κι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

Στα πέναλτι έχουμε και λέμε…

Παναθηναϊκός 13 υπέρ-2 κατά! Άρα +11

Ολυμπιακός 5 υπέρ-0 κατά. Άρα +5

ΑΕΚ 6 υπέρ-4 κατά. Άρα +3

ΠΑΟΚ 6 υπέρ-4 κατά. Άρα +2

Στις αποβολές τώρα…

ΑΕΚ 9 υπέρ-1 κατά! Άρα +8

Παναθηναϊκός 5 υπέρ-3 κατά. Άρα +2

ΠΑΟΚ 3 υπέρ-4 κατά. Άρα -1

Ολυμπιακός 1 υπέρ-2 κατά. Άρα -1

Διαπιστώνουμε λοιπόν μία τεράστια διαφορά υπέρ του ΠΑΟ στα πέναλτι και υπέρ της ΑΕΚ στις αποβολές. Με τις δύο ομάδες να είναι θετικές (υπέρ τους δηλαδή τα νούμερα) και στις άλλες κατηγορίες. Αντιθέτως, ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ στο σύνολο των πέναλτι και αποβολών είναι σαφώς πιο πίσω.

Διότι εν τέλει ο άτυπος πίνακας με πέναλτι κι αποβολές, με υπέρ και κατά αποφάσεις είναι για τους μεγάλους κάπως έτσι…

Παναθηναϊκός +13

ΑΕΚ +11

Ολυμπιακός +4

ΠΑΟΚ +1

Οι διαφορές είναι τεράστιες. Ο Ολυμπιακός υστερεί -9 του ΠΑΟ και -7 της ΑΕΚ κι ο ΠΑΟΚ -12 και -10 αντίστοιχα.

Άσχετο: Στην Βραζιλία κυκλοφορούν τα τελευταία 24ωρα διάφορες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο Μαρινάκης δεν σκέφτεται πλέον να επενδύσει στην Μποταφόγκο, αλλά σε άλλη βραζιλιάνικη ομάδα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Γκουστάβο Σα δεν είχε καθόλου άσχημα νούμερα σε γκολ και ασίστ στην τριετία του στη Φαμαλικάο, από τα 19 έως τα 22 χρόνια του, όταν μιλάμε για παίκτη που έπαιζε κυρίως 10άρι (δευτερευόντως κι 8άρι) σε μία μικρομεσαία πορτογαλική ομάδα.

Σε αυτές τις τρεις σεζόν ο νεαρός Πορτογάλος είχε 12 γκολ και 15 ασίστ στο ενεργητικό του. Συνεπώς, κατά μέσο όρο είχε τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ ανά σεζόν. Δεν τα λες και πολλά, δεν τα λες όμως και λίγα, ειδικά αν σκεφτούμε ότι κανένα από αυτά δεν ήταν από πέναλτι η, γενικά στατική φάση.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😂