Οι πρώτες αγωνιστικές δίνουν ένα ασφαλές πρώτο δείγμα για τις μεταγραφές του Άρη: κάποιοι κέρδισαν ήδη ρόλο, άλλοι όμως δεν έχουν ακόμη δώσει όσα περίμενε η ομάδα.

Το δείγμα των 10 πρώτων αγωνιστικών μπορεί να μην είναι αρκετό για οριστικά συμπεράσματα, είναι όμως σίγουρα ικανό να αποτυπώσει τάσεις, ρόλους, ιεραρχίες και κυρίως το πόσο γρήγορα κατάφεραν οι νέοι ποδοσφαιριστές να μπουν στην καθημερινότητα και στο αγωνιστικό σχέδιο του Άρη.

Το καλοκαίρι οι «κιτρινόμαυροι» προχώρησαν σε αρκετές κινήσεις ενίσχυσης και αναβάθμισης του ρόστερ, άλλες με στόχο να καλύψουν άμεσα βασικά κενά της ενδεκάδας και άλλες με τη λογική να προσθέσουν βάθος, ποιότητα και μεγαλύτερο ανταγωνισμό.

Σήμερα, μετά από 10 αγωνιστικές, η εικόνα αρχίζει να ξεχωρίζει πιο καθαρά. Υπάρχουν παίκτες που μπήκαν σταδιακά και κέρδισαν ρόλο μέσα από την απόδοσή τους. Υπάρχουν άλλοι που έχουν πάρει αρκετό χρόνο, αλλά αυτό συνδέεται και με την περιορισμένη διαθεσιμότητα επιλογών στη θέση τους. Και υπάρχουν φυσικά περιπτώσεις που ακόμη δεν έχουν δικαιολογήσει τις προσδοκίες ή δεν μπορούν να κριθούν σωστά λόγω μικρού δείγματος.

Με βάση τον χρόνο συμμετοχής, την επιρροή στο παιχνίδι και τους βασικούς αριθμούς, πάμε να δούμε τι έχουν δώσει μέχρι τώρα οι καλοκαιρινές μεταγραφές του Άρη.

Ο Πετρίς κέρδισε τη θέση του

Η πιο καθαρή ανοδική περίπτωση είναι αυτή του Ζερεμί Πετρίς. Ο Γάλλος δεν μπήκε από την αρχή ως βασικός, αλλά όσο περνούσαν οι αγωνιστικές ανέβαινε σε απόδοση και τελικά κέρδισε ουσιαστικά τη θέση του βασικού δεξιού μπακ από τον Νοά Φαντιγκά. Με 580 αγωνιστικά λεπτά σε οκτώ συμμετοχές και ένα γκολ, έχει ήδη αφήσει αισθητό αποτύπωμα. Παράλληλα, βρίσκεται ψηλά και σε επιμέρους στατιστικές κατηγορίες, με 35 γεμίσματα και 12 κλεψίματα, στοιχεία που δείχνουν ότι συμμετέχει ενεργά και στις δύο πλευρές του παιχνιδιού.

Ομάρ Ρίτσαρντς

Η περίπτωσή του έχει αξία ακριβώς γιατί δεν βασίστηκε μόνο στην ανάγκη. Κέρδισε τη θέση του μέσα από τις εμφανίσεις του. Ο Ομάρ Ρίτσαρντς έχει 835 λεπτά σε εννέα συμμετοχές και αποτελεί σταθερή παρουσία στο αριστερό άκρο. Τα 19 κλεψίματα και τα 21 γεμίσματα δείχνουν ενεργή συμμετοχή τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Η παρουσία του έχει θετικό πρόσημο, αλλά στην αξιολόγηση πρέπει να συνυπολογιστεί και μία σημαντική παράμετρος: ο Άρης δεν διαθέτει πραγματικό βάθος στη θέση του αριστερού μπακ. Άρα ο μεγάλος χρόνος συμμετοχής του δεν προκύπτει μόνο από την απόδοσή του, αλλά και από την έλλειψη ισότιμης εναλλακτικής.

Παρόμοια είναι η εικόνα και με τον Μπόσκο Σούταλο. Ο Κροάτης έχει 645 λεπτά σε επτά παιχνίδια, με 19 κλεψίματα και 17 επεμβάσεις. Έχει δείξει δύναμη και παρουσία στο κέντρο της άμυνας, αλλά και εδώ η περιορισμένη γκάμα επιλογών στα στόπερ επηρεάζει την αγωνιστική του χρησιμοποίηση. Το πρόσημο και στους δύο είναι θετικό, αλλά τα λεπτά συμμετοχής τους χρειάζονται σωστή ανάγνωση.

Ο Ρικάρντο Βέλιο έχει ουσιαστικά πάρει όλο το βάρος κάτω από τα δοκάρια, με 953 λεπτά σε 10 συμμετοχές. Ήρθε και πήρε κατευθείαν τα γάντια του βασικού, παίζοντας τόσο στο Πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο. Η συνολική του παρουσία έχει αρκετά θετικά στοιχεία, καθώς έχει πραγματοποιήσει καθοριστικές και σε ορισμένες περιπτώσεις δύσκολες επεμβάσεις. Στην «πλάτη» του, βέβαια, υπάρχουν τα 17 γκολ παθητικό, χωρίς αυτό να αποτελεί αποκλειστικά δική του ευθύνη αλλά περισσότερο αποτέλεσμα της συνολικής αμυντικής λειτουργίας.

Οι προσδοκίες που ακόμη δεν δικαιώθηκαν

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν ποδοσφαιριστές από τους οποίους ο Άρης περίμενε περισσότερα και μέχρι στιγμής πήρε λιγότερα. Ο Ράφα Μιρ είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Ήρθε με σημαντικό βιογραφικό και υψηλές προσδοκίες, όμως σε εννέα συμμετοχές Πρωταθλήματος και 284 λεπτά δεν έχει σκοράρει και δεν έχει καταφέρει να αλλάξει την πρώτη επιθετική ιεραρχία.

Ο Τομ Ντέλε-Μπασίρου επίσης δεν έχει βρει ακόμη σταθερό ρόλο. Με 275 λεπτά σε έξι παιχνίδια, δεν έχει πείσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνει βασική επιλογή στον άξονα. Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος, από την πλευρά του, έχει 186 λεπτά σε πέντε συμμετοχές. Ξεκίνησε με περισσότερες ευκαιρίες, παίζοντας τόσο δεξιά όσο και αριστερά, αλλά η εικόνα και η συνολική του παρουσία δεν του επέτρεψαν να διατηρήσει σταθερή θέση στο rotation, ενώ σε κάποια παιχνίδια έμεινε και εκτός αποστολής.

Οι περιπτώσεις που δεν μπορούν να κριθούν ακόμη

Υπάρχουν και παίκτες για τους οποίους το δείγμα δεν είναι επαρκές. Ο Μανού Γκαρθία, για παράδειγμα, πρόλαβε μόλις 183 λεπτά σε τέσσερις συμμετοχές πριν από τον τραυματισμό που τον έχει αφήσει μέχρι σήμερα εκτός δράσης, έχοντας πάντως προλάβει να σκοράρει απέναντι στον ΟΦΗ.

Ο Μπρούμα

Ο Μπρούμα επίσης έχει περιορισμένο χρόνο, με 221 λεπτά σε τέσσερις εμφανίσεις και ένα γκολ. Η μέχρι τώρα παρουσία του, πάντως, μπορεί να κριθεί θετικά, αν συνυπολογιστούν δύο δεδομένα: ενσωματώθηκε τελευταίος χρονικά στο ρόστερ και προερχόταν από τραυματισμό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί χρόνο για να μπει στο rotation. Δεν είναι τυχαίο ότι πραγματοποίησε το ντεμπούτο του μόλις την 6η αγωνιστική. Ο νεαρός Ντιαλό Σανουσί έχει αγωνιστεί μόλις ένα λεπτό, άρα ουσιαστικά δεν μπορεί ακόμη να μπει σε πραγματική αξιολόγηση.