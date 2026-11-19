Ο Γκουστάβο Πουέρτα θα λείψει για δύο μήνες από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού.

Τεράστια η ζημιά για τον Ολυμπιακό.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι έχει θέμα ανάλογο με αυτό του Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος είχε υποστεί κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο στο γόνατο.

Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος, ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του με τη Χιλή θα λείψει για δύο μήνες, όπως έγινε γνωστό κι από τη στιγμή που νοκ άουτ είναι εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες ο Αργεντινός μέσος, ενώ σήμερα τέθηκε εκτός και ο Τσικίνιο, το πρόβλημα διογκώθηκε για τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά οι αγώνες που θα λείψει ο Πουέρτα:

22/11: Ολυμπιακός – Ηρακλής (11η αγωνιστική Super League)

26/11: Ολυμπιακός – Μίλαν (5η αγωνιστική Europa League)

29/11: Άρης – Ολυμπιακός (12η αγωνιστική Super League)

02/12: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (4η αγωνιστική Κύπελλο Ελλάδας)

05/12: Ολυμπιακός – ΑΕΚ (13η αγωνιστική Super League)

10/12: Τσέλιε – Ολυμπιακός (6η αγωνιστική Europa League)

13/12: Ατρόμητος – Ολυμπιακός (14η αγωνιστική Super League)

20/12: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (15η αγωνιστική Super League)

9/1: Καλαμάτα - Ολυμπιακός (16η αγωνιστική Super League)

16/1-17/1: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (17η αγωνιστική Super League)

Φυσικά είναι αμφίβολος και για τον εντός έδρας αγώνα με τη Χόφενχαϊμ στις 21/1/27 για την 7η αγωνιστική του Europa League.