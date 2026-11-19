O Αντώνης Παπακανέλλος μίλησε στην κάμερα του Αστέρα AKTOR για τη σπουδαία πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο Euro U21.

Ο Αντώνης Παπακανέλλος και ο Θεόφιλος Κακαδιάρης επέστρεψαν στην Τρίπολη μετά την πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο Euro U21 κι εντάχθηκαν στην προετοιμασία του Αστέρα AKTOR ενόψει του αγώνα με τον Άρη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός μίλησε στην κάμερα των Αρκάδων για όσα έζησε μέχρι την σπουδαία στιγμή της νέας γενιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου. Mεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη... σιγουριά του στη διαδικασία των πέναλτι αλλά και στο ματς στο χιονισμένο Ρέκιαβικ, από το οποίο επέστρεψε με «αναμνηστικά» δύο σημάδια στα γόνατα από τον πανηγυρισμό του στο αυτογκόλ της ισοφάρισης, που προήλθε από δική του προσπάθεια.

Οι δηλώσεις του Παπακανέλλου

Το συναίσθημα: «Το πρώτο συναίσθημα που μου έρχεται στο μυαλό είναι η χαρά. Ειδικα για μια ομάδα που ξεκινήσαμε να παίζουμε επί της ουσίας πριν δύο χρόνια, στις Σέρρες, σε κάποια φιλικά. Γίναμε ομάδα, οικογένεια και φτάσαμε σε σημείο να περάσουμε στο Euro μετά από 25 χρόνια. Η χαρά είναι απίστευτη».

O φόβος: «Φόβος μπορεί να υπήρξε στο δεύτερο ματς, στη Λεωφόρο, όταν δεχτήκαμε το γκολ αλλά πιστεύω πως όλοι είχαμε πίστη ότι θα το γυρίσουμε».

Η αγωνία: «Πάντα στα πέναλτι υπάρχει αγωνία αλλά όταν είδα τους εκτελεστές, επειδή το έχω περάσει με τα ίδια παιδιά, πίστεψα ότι θα περάσουμε. Έχω δει τον Μουζακίτη να βάζει πολλά πέναλτι, οπότε είπα ότι περάσαμε».

Η έκπληξη: «Η έκπληξη ήταν στην Ισλανδία, με το χιόνι. Δεν έχουμε ξαναπαίξει σε αυτές τις συνθήκες. Παρόλα αυτά τα καταφέραμε να πάρουμε την ισοπαλία και να φέρουμε το ματς στη Λεωφόρο».

Ο πανηγυρισμός: «Όταν έβαλε το γκολ ο Κωστούλας μπήκαμε όλοι μέσα στο γήπεδο. Ήταν πραγματικά τρελό. Μετά είχαμε πολλούς πανηγυρισμούς. Ήταν πολύ ωραίο συναίσθημα».

Πανηγυρισμός στο χιόνι: «Τρελάθηκα! Πανηγύρισα το γκολ της ομάδας, επειδή δεν πιάστηκε δικό μου γκολ, ήταν γκολ της ομάδας στο 90'».

Τα αποδυτήρια: «Χοροί, μουσική, τα πάντα. Και την επόμενη μέρα συνεχίστηκε. Είχε γλέντι».

Η επόμενη ημέρα: «Έχουμε άλλη μία κλήση που θα παίξουμε φιλικά. Το μυαλό μας είναι στο Euro. Θα προσπαθήσουμε να πρωταγωνιστήσουμε».