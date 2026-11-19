Οι επιδόσεις του Παναθηναϊκού στους πρώτους του αγώνες μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων από τη σεζόν 2021-2022 και μετά.

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις προκειμένου να συνεχίσει την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον ΟΦΗ την Κυριακή (22/11-17:30) και να ετοιμαστεί όσο καλύτερα γίνεται για το πρώτο ματς μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων θέλοντας έτσι να διατηρήσει το σερί των οκτώ νικών που τρέχει σε όλες τις διοργανώσεις.

Στην προηγούμενη ανάλογη συνθήκη, δηλαδή στην επιστροφή από τη διακοπή του Οκτωβρίου, οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 1-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» κι έκαναν έτσι την πρώτη και μοναδική τους ήττα, μέχρι τώρα, στη φετινή σεζόν.

Προφανώς οι Κρητικοί δεν είναι ένα εμπόδιο ίδιας δυναμικής με τους Πειραιώτες, ωστόσο πρόκειται πιθανότατα για την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος μετά το Big-4 και μ' έναν προπονητή στον πάγκο του, τον Χρήστο Κόντη, που έχει τεράστιο κίνητρο απέναντι στο «τριφύλλι», το οποίο δεν κατάφερε να κερδίσει πέρυσι σε καμία από τις δύο φορές που το αντιμετώπισε.

Με την ευκαιρία αυτή αποφασίσαμε να ρίξουμε μία τέτοια στα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού στα παιχνίδια που ακολουθούν μετά τα διαλείμματα των εθνικών ομάδων από τη σεζόν 2021-2022 μέχρι και φέτος.

Κυριαρχία με τους εκτός Big-5, απόλυτη ισορροπία στα μεγάλα ματς

Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει συνολικά 19 παιχνίδια από τη σεζόν 2021-2022 και μετά, τα οποία έπονται από διακοπές για τις εθνικές και τα αποτελέσματά του διαφέρουν, όπως είναι λογικό, ανάλογα με τη δυναμική του αντιπάλου.

Αναλυτικά τα ματς που έχει δώσει

2021-2022

Παναθηναϊκός -Απόλλων Σμύρνης 4-0 (Παράθυρο Σεπτεμβρίου)

-Απόλλων Σμύρνης 4-0 (Παράθυρο Σεπτεμβρίου) Παναθηναϊκός -Ιωνικός 4-1 (Παράθυρο Οκτωβρίου)

-Ιωνικός 4-1 (Παράθυρο Οκτωβρίου) Λαμία- Παναθηναϊκός 1-3 (Παράθυρο Νοεμβρίου)

1-3 (Παράθυρο Νοεμβρίου) Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1 (Παράθυρο Μαρτίου)

2022-2023

ΠΑΟΚ- Παναθηναϊκός 1-2 (Παράθυρο Σεπτεμβρίου)

1-2 (Παράθυρο Σεπτεμβρίου) Παναθηναϊκός -Βόλος 3-0 (Διακοπή για Μουντιάλ)

-Βόλος 3-0 (Διακοπή για Μουντιάλ) Παναθηναϊκός-Βόλος 0-0 (Παράθυρο Μαρτίου)

2023-2024

Παναιτωλικός- Παναθηναϊκός 0-5 (Παράθυρο Σεπτεμβρίου)

0-5 (Παράθυρο Σεπτεμβρίου) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-3 α.α.(Παράθυρο Οκτωβρίου)*

0-3 α.α.(Παράθυρο Οκτωβρίου)* Άρης - Παναθηναϊκός 2-0 (Παράθυρο Νοεμβρίου)

2-0 (Παράθυρο Νοεμβρίου) Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-1 (Παράθυρο Μαρτίου)

2024-2025

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0 (Παράθυρο Σεπτεμβρίου)

0-0 (Παράθυρο Σεπτεμβρίου) ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-1 (Παράθυρο Οκτωβρίου)

0-1 (Παράθυρο Οκτωβρίου) Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-2 (Παράθυρο Νοεμβρίου)

1-2 (Παράθυρο Νοεμβρίου) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 4-2 (Παράθυρο Μαρτίου)

2025-2026

Κηφισιά- Παναθηναϊκός 3-2 (Παράθυρο Σεπτεμβρίου)

3-2 (Παράθυρο Σεπτεμβρίου) Άρης- Παναθηναϊκός 1-1 (Παράθυρο Οκτωβρίου)

1-1 (Παράθυρο Οκτωβρίου) Πανσερραϊκός- Παναθηναϊκός 0-3 (Παράθυρο Νοεμβρίου)

0-3 (Παράθυρο Νοεμβρίου) ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 0-0 (Παράθυρο Μαρτίου)

2026-2027

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0 (Παράθρο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου)

*Δεν μετράμε το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Σ' αυτά ματς μετράει συνολικά 11 νίκες, 4 ισοπαλίες και 4 ήττες, κοινώς έχει ένα ποσοστό νικών που αγγίζει το 57,9%. Ούτε τέλειο, αλλά ούτε και άσχημο. Πάμε τώρα επιμερίσουμε λίγο τα δεδομένα αυτά για να πάρουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.

Όταν αντιμετωπίζει τις υπόλοιπες ομάδες του Big-5 (Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης) το ποσοστό του πέφτει αρκετά, ωστόσο διατηρεί και μία αξιοπρόσεκτη ισορροπία. Σε εννιά ματς με τέτοιους αντιπάλους έπειτα από διάλειμμα εθνικών ομάδων οι «πράσινοι» μετρούν τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και τρεις ήττες έχοντας ένα ποσοστό νικών ύψους 33,3%. Οι τρεις αυτές νίκες έχουν έρθει με ΠΑΟΚ (δύο φορές) και ΑΕΚ ενώ δεν έχει καταφέρει να νικήσει Άρη και Ολυμπιακό σε δύο προσπάθειες.

Όταν κοντράρεται με ομάδες που δεν ανήκουν στο Big-5, όπως ο ΟΦΗ θα κληθεί να κερδίσει την Κυριακή, τα αποτελέσματά του είναι σαφώς καλύτερα. Σε δέκα τέτοια παιχνίδια το «τριφύλλι» έχει κερδίσει τα οκτώ έχοντας ηττηθεί μονάχα από την Κηφισιά με 3-2 τη σεζόν 2025-2026, στο ματς που τελείωσε τον Ρουί Βιτόρια από τον πάγκο της ομάδας και μία λευκή ισοπαλία με τον Βόλο τον Μάρτιο του 2023 τη σεζόν που έφτασε κοντά να πάρει το πρωτάθλημα με τον Γιοβάνοβιτς.

Μέσα στο 80% αυτό των νικών που τρέχει στα ματς αυτά, έχει κι ένα με τον ΟΦΗ τη σεζόν 2024-2025, μετά το παράθυρο του Οκτωβρίου, όταν είχε επικρατήσει με 0-1 στην Κρήτη.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι, παρ' ότι τα συνολικά αποτελέσματά του μετά τις εθνικές ομάδες δεν είναι αξιοσημείωτα, ο Παναθηναϊκός βγάζει μία συνέπεια, όταν κοντράρεται με ομάδες που δεν ανήκουν στο Big-5 κι αυτή είναι που θα πρέπει να πιστοποιήσει και την Κυριακή κόντρα στους Κρητικούς προκειμένου να διασφαλίσει τη συνέχιση του σερί του.