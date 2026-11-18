Οι Κολομβιανοί λένε ότι ο Γκουστάβο Πουέρτα θα μείνει εκτός δράσης για ένα με δύο μήνες. Θα εξεταστεί φυσικά και από το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού για να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την κατάστασή του.

Στην Κολομβία αρχίζουν πλέον να αναθεωρούν τα αρχικά τους ρεπορτάζ για τον τραυματισμό του Γκουστάβο Πουέρτα, με τις νεότερες εκτιμήσεις να είναι σαφώς πιο απαισιόδοξες για τον χρόνο επιστροφής του. Εκεί που αρχικά υποστήριζαν ότι ο μέσος του Ολυμπιακού θα έμενε εκτός δράσης για περίπου 7-10 μέρες, τώρα κάνουν λόγο για απουσία που μπορεί να φτάσει τον έναν με δύο μήνες, όπως ξεκαθάρισε και ο Κώστας Νικολακόπουλος στους «Galacticos»

Μάλιστα, το σενάριο που παρουσιάζεται πλέον ως πιθανότερο είναι να μην προλάβει να επιστρέψει στη δράση μέχρι τα Χριστούγεννα, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει σημαντικό κομμάτι των αγωνιστικών υποχρεώσεων των «ερυθρόλευκων».

Χρειάζεται, ωστόσο, να κρατήσουμε μια επιφύλαξη, καθώς η τελική εικόνα θα προκύψει μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί ο ποδοσφαιριστής από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Αυτές θα καθορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο τη φύση του προβλήματος όσο και το χρονοδιάγραμμα της αποθεραπείας του.

Εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι η μεταστροφή των δημοσιευμάτων στην πατρίδα του. Αρχικά, οι Κολομβιανοί εμφανίζονταν καθησυχαστικοί, υποστηρίζοντας ότι ο Πουέρτα είχε αποφύγει τη ρήξη χιαστών ή μηνίσκου και πως η απουσία του θα ήταν σχετικά περιορισμένη. Τώρα, όμως, η εκτίμηση έχει αλλάξει αισθητά, με ορισμένα ρεπορτάζ να μεταθέτουν την επιστροφή του ακόμη και μέσα στο 2027.

Για τον Ολυμπιακό, ασφαλώς, πρόκειται για μια εξέλιξη που δημιουργεί επιπλέον προβληματισμό, καθώς ο Πουέρτα αποτελεί βασική επιλογή για τη μεσαία γραμμή. Προς το παρόν, πάντως, τον τελευταίο λόγο θα έχουν οι ιατρικές εξετάσεις που θα γίνουν στον Πειραιά.

Ξέμεινε από χαφ ο Ολυμπιακός

Η απουσία του Γκουστάβο Πουέρτα, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια από την αρχικά εκτιμώμενη, δημιουργεί έναν επιπλέον πονοκέφαλο στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, η λύση αναμένεται να δοθεί με την επιστράτευση του Λορέντσο Σιπιόνι, ο οποίος θα κληθεί να καλύψει το κενό στην ελληνική λίστα υποχρεώσεων.

Στην Ευρώπη, όμως, τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Ενόψει της αναμέτρησης με τη Μίλαν, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στη μεσαία γραμμή, καθώς ο Σιπιόνι δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, ενώ ο Σαντιάγκο Έσε παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού. Αυτή τη στιγμή ο μοναδικός διαθέσιμος θα είναι ο Ρέμο Φρόιλερ.

Με τα συγκεκριμένα δεδομένα, οι επιλογές περιορίζονται αισθητά και η κατάσταση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ο Αργεντινός χαφ, από την πλευρά του, θα δώσει τη δική του μάχη με τον χρόνο, προκειμένου να προλάβει την αναμέτρηση της 10ης Δεκεμβρίου με την Τσέλιε. Στον Ρέντη περιμένουν την πορεία της αποθεραπείας του, καθώς η επιστροφή του θα αποτελέσει σημαντική ενίσχυση σε μια περίοδο κατά την οποία οι λύσεις στον άξονα λιγοστεύουν επικίνδυνα.

Υπάρχει βέβαια και η επιλογή του Τσικίνιο, αλλά έχει... ξεχάσει και ο ίδιος πότε ήταν η τελευταία φορά που έπαιξε «8άρι»