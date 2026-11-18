Ο Κώστας Νικολακόπουλος εξηγεί μέσα από το blog του στο Gazzetta τη σημασία μίας σωστής απόφασης του Ολυμπιακού για αναβολή αγώνα του στο πρωτάθλημα λόγω Ευρώπης.

Ασφαλώς κι έχει νόημα η κουβέντα για το δικαίωμα του Ολυμπιακού να αναβάλλει ένα παιχνίδι του για το πρωτάθλημα πριν ή μετά από έναν αγώνα του στο Γιουρόπα Λιγκ.

Ό,τι και να λέμε περί ροτέϊσον και πολλών παικτών και αλλαγών κλπ, κλπ είναι άλλο να παίζεις ένα σημαντικό παιχνίδι και να είσαι αφοσιωμένος σε αυτό και άλλο να το παίζεις αμέσως μετά η, αμέσως πριν από ένα ευρωπαϊκό ματς-και το αντίστροφο. Φάνηκε, άλλωστε, και στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού, που προερχόμενος από το 0-0 μεσοβδόμαδα στη Γαλλία με τη Ρεν, υποχρεώθηκε τέσσερις ημέρες αργότερα σε ισοπαλία στο Καραϊσκάκη με τον ΠΑΟΚ, που δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Ο Ιμανόλ έκανε πραγματικά εκτεταμένο ροτέϊσον από το ένα ματς στο άλλο-μόλις τέσσερις παίκτες που ξεκίνησαν τον αγώνα για το Γιουρόπα Λιγκ στη Γαλλία ξεκίνησαν και το ντέρμπι πρωταθλήματος. Προφανέστατα, όμως, η ομάδα ήταν τουλάχιστον σε ένα βαθμό επηρεασμένο από το ευρωπαϊκό της παιχνίδι, το ταξίδι στη Γαλλία και τα συνακόλουθα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια δεν τον κερδίζει τον ΠΑΟΚ, όταν πριν από τα μεταξύ τους παιχνίδια ο ίδιος έχει υποχρεώσεις στα Κύπελλα Ευρώπης, ενώ οι Θεσσαλονικείς δεν προέρχονται από ευρωπαϊκό ματς…

Για του λόγου το αληθές:

8.11.2026 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1 αμέσως μετά το Ρεν-Ολυμπιακός 0-0

12.5.2024 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-0 αμέσως μετά το Ολυμπιακός-Άστον Βίλα 2-0

17.10.2022 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-2 αμέσως μετά το Γκαραμπάγκ-Ολυμπιακός 0-0

1.12.2019 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1 αμέσως μετά το Τότεναμ-Ολυμπιακός 4-2

Έχουμε λοιπόν τέσσερα παραδείγματα σε ένα εύρος εφταετίας με τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να κερδίζει (δύο ισοπαλίες και δύο ήττες) τον ΠΑΟΚ παρότι τα τρία ματς μάλιστα ήταν στο Καραϊσκάκη, με την ίδια συνθήκη: ο Ολυμπιακός να προέρχεται από ευρωπαϊκό ματς, ενώ ο ΠΑΟΚ να μην έχει ευρωπαϊκή υποχρέωση. Σε ολόκληρο αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός κάτω από την ίδια συνθήκες κέρδισε τον ΠΑΟΚ μόνο σε ένα ματς, και δη στην Τούμπα (1-0), στις 23.2.2020 αμέσως μετά το Ολυμπιακός-Άρσεναλ 0-1. Με τον ΠΑΟΚ μόλις να τιμωρείται με αφαίρεση βαθμών λόγω του θέματος με την Ξάνθη.

Αν καταλαβαίνω καλά στον Ολυμπιακό δεν έχουν προτεραιότητα να αναβάλλουν το παιχνίδι με τον Άρη στο Χαριλάου τη μεθεπόμενη Κυριακή, τρεις ημέρες μετά το Ολυμπιακός-Μίλαν. Σίγουρα είναι πιο…δελεαστικό να αναβληθεί το Ολυμπιακός-ΑΕΚ μία εβδομάδα αργότερα η, το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός τέλη Γενάρη, όμως και μία αναβολή του Άρης-Ολυμπιακός δεν θα ήταν παράλογη ιδέα. Ας σκεφτούμε απλά ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός πήγε στο Χαριλάου μετά το διπλό επί της Καϊράτ στο Καζακστάν κι έφερε 0-0 με τον Άρη…Και ότι και την αμέσως προηγούμενη φορά που πήγε υπό τέτοια συνθήκη στο Χαριλάου είχε χάσει (1-2) τον Σεπτέμβριο του 2022, προερχόμενος από την εντός έδρας ήττα του 0-3 από την Φράϊμπουργκ..

Σε μία αναβολή του προγραμματισμένου για τις 29 του μήνα Άρης-Ολυμπιακός, το παιχνίδι θα οριστεί στις 16 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παίξει τρία σερί εκτός έδρας παιχνίδια, Πέμπτη με την Τσέλιε στην Σλοβενία, Κυριακή με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και Τετάρτη με τον Άρη στο Χαριλάου. Θα του έχει ελαφρύνει από την άλλη το πρόγραμμα προηγουμένως και θα είναι: Κυριακή Ηρακλής μέσα, Πέμπτη Μίλαν μέσα, Τετάρτη ΠΑΟ μέσα Κύπελλο, Σάββατο ΑΕΚ μέσα.

Παράπλευρη απώλεια: Αν το Άρης-Ολυμπιακός γίνει Τετάρτη 16.12, τότε ο Άρης θα υποχρεωθεί να παίξει μέσα σε τέσσερις ημέρες στο γήπεδο του με Ολυμπιακό και ΑΕΚ (20.12), κάτι που θεωρητικά μάλλον θα διευκόλυνε την ΑΕΚ.

Άσχετο: Έβλεπα την αποστολή της Εθνικής μας Κ17 στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ. Οι μισοί παίκτες είναι του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟ. Τέλος πάντων. Η απορία μου είναι πώς και γιατί δεν κλήθηκε ο 17χρονος Μωραίτης, κεντρικός χαφ του Ολυμπιακού, που είχε 18 παιχνίδια στην Ελλάδα Κ17. Και που παίζει βασικός φέτος με την Κ19 του Ολυμπιακού, κι έχει προωθηθεί εσχάτως και στον Ολυμπιακό Β, κάνοντας ντεμπούτο στο πρωτάθλημα της Super League 2 τις προάλλες.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν το πρώτο του Ιμανόλ κατά του ΠΑΟΚ. Είχε προηγηθεί η νίκη του 2-0, σε επίσης εντός έδρας ματς, με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ για το Γιουρόπα Λιγκ, πριν ενάμιση περίπου χρόνο, τον Ιανουάριο του 2025.

Τότε, ο Ιμανόλ είχε την τύχη η ομάδα του να κτυπήσει τον ΠΑΟΚ σε δύο χρονικά σημεία κλειδί, σκοράροντας ακριβώς στο τέλος (43΄) του α΄ ημιχρόνου και στις αρχές (48’) του β΄ ημιχρόνου, με δύο γκολ του σέντερ φορ του (Όσκαρσον). Και τώρα, στο Καραϊσκάκη, πάλι προηγήθηκε η ομάδα του, ξανά από γκολ σέντερ φορ της (Γκονζάλες), ωστόσο ήρθε το εκπληκτικό λάθος του Ορτέγα και στέρησε από τον Βάσκο προπονητή το δύο στα δύο κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Νομίζω, παρεμπιπτόντως, ότι τόσο γελοίο γκολ δεν ήταν ούτε εκείνο με το οποίο ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει 1-0 στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν ο Βούκοβιτς είχε βάλει αυτογκόλ στον Γιαννιώτη, που είχε κι εκείνος ευθύνη με συνέπεια να ήταν εκείνο το ματς και ουσιαστικά το τέλος του κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού.

Ο Γιαννιώτης που πάντως πήγε και είχε τρεις καλές σεζόν στον Ατρόμητο και για τέταρτο σερί χρόνο τώρα παίζει πάντα βασικός στην Τουρκία, σε μία αξιοπρεπής ομάδα όπως η Κασίμπασα. Αλλά έχασε τότε την ευκαιρία να κάνει καριέρα στον Ολυμπιακό.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔