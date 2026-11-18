Ο Μιχάλης Μπακάκης αναφέρθηκε στην περίπτωση του Φακούντο Πελίστρι στην εκπομπή του Gazzetta Magazino.

Στο πρόσωπο του Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε ο Μιχάλης Μπακάκης, στην εκπομπή του Gazzetta Magazino της Τρίτης (17/11).

Αναφερόμενος στα χρήματα που λαμβάνει ο ποδοσφαιριστής του Τριφυλλιού, ο Μιχάλης Μπακάκης εξήγησε πως δεν γίνεται να λέμε ότι είναι «τίμιος» με αυτά που προσφέρει αγωνιστικά.