Δύο από τις αποφάσεις που θα κληθεί να πάρει ο Μάρκο Νίκολιτς στην προετοιμασία της ΑΕΚ για το ματς με την Καλαμάτα αφορούν το τέρμα και τον αντικαταστάτη του τιμωρημένου Μαρίν.

Οι υποχρεώσεις των 11 διεθνών της ΑΕΚ με τις Εθνικές τους ομάδες ολοκληρώθηκαν, με τους Μαρίν, Κοϊτά και Βάργκα να είναι οι τελευταίοι που αγωνίζονταν χθες βράδυ παίρνοντας και αυτοί τον δρόμο της επιστροφής για να ενσωματωθούν ξανά στα Σπάτα. Από σήμερα ο Μάρκο Νίκολιτς θα υποδέχεται τους παίκτες που απουσίαζαν το προηγούμενο διάστημα ώστε οι κιτρινόμαυροι να μπουν σε ρυθμούς επανέναρξης, έχοντας μπροστά τους εννιά παιχνίδια ως το τέλος του έτους που θα καθορίσουν πολλά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το απαιτητικό πρόγραμμα ξεκινάει το Σάββατο (21/11) από τη Νίκαια, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα σε ένα ματς στο οποίο η νίκη είναι μονόδρομος, με την Ένωση παράλληλα να καλείται να παρουσιάσει ένα πειστικό πρόσωπο μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κάτι που τη φετινή σεζόν τη δυσκολεύει αρκετά. Σε αυτό και μόνο σε αυτό το παιχνίδι θα εστιάσει ο Νίκολιτς και όχι σε ό,τι ακολουθεί στη συνέχεια, όπως για παράδειγμα το σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι την Τρίτη με την Κόμο στην Ιταλία.

Δύο από τις αποφάσεις που θα κληθεί να πάρει στις επόμενες προπονήσεις για το αρχικό του σχήμα ο Σέρβος τεχνικός αφορούν το τέρμα και τον παίκτη που θα αντικαταστήσει στον άξονα της μεσαίας γραμμής τον τιμωρημένο Μαρίν. Όσον αφορά την εστία, ο Στρακόσια έδειξε στο φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού ότι είναι έτοιμος, έχοντας συμπληρώσει πλέον δύο γεμάτες εβδομάδες κανονικών προπονήσεων μετά το ράγισμα στο χέρι. Και πλέον μένει να φανεί αν ο Αλβανός διεθνής τερματοφύλακας, που αποτελεί την πρώτη επιλογή του Νίκολιτ,ς επανέλθει στο τέρμα αντί του Μπρινιόλι, ο οποίος στάθηκε στο ύψος του το τελευταίο δίμηνο.

Από εκεί και πέρα ο Μαρίν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό πριν τη διακοπή, αποτελεί μία από τις «κολώνες» του Νίκολιτς στην ενδεκάδα και αναμένεται με ενδιαφέρον η απόφαση τόσο για τον παίκτη που θα επιλέξει στη θέση του στο ματς με την Καλαμάτα, όσο και με ποιον θα τον ταιριάξει. Ο Κάιρινεν επιστρέφει με ένα σφίξιμο που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί με την Εθνική Φινλανδίας και αναμένονται νεότερα για την κατάστασή του και για το αν θα είναι διαθέσιμος. Οι άλλες επιλογές είναι οι Βιτάλις, Αριάγκα και Μάνταλος, ενώ και ο Μάγερ έχει χρησιμοποιηθεί τελευταία στον άξονα.

Περισσότερα φυσικά για τα συνολικά πλάνα του Νίκολιτς θα μπορούν να ειπωθούν την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, στις δύο ουσιαστικές προπονήσεις που θα έχει ο Σέρβος τεχνικός για να δουλέψει το ματς με την Καλαμάτα. Δεδομένα εκτός είναι ο Ζούμπκοφ, ο οποίος θα μείνει μέχρι το τέλος του έτους νοκ-άουτ και γι' αυτό αντικαταστάθηκε από τον Κουτέσα στην ευρωπαϊκή λίστα. Νεότερα αναμένονταν για τους Ζοάο Μάριο και Ζίνι, με τον πρώτο να βρίσκεται σε φάση επανένταξης μετά την πνευμονία που υπέστη και τον δεύτερο να είναι σε τροχιά επιστροφής μετά τον μικροτραυματισμό που τον άφησε εκτός από τις υποχρεώσεις της Εθνικής του ομάδας, έχοντας χάσει το τελευταίο ματς με τον Λεβαδειακό.