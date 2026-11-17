Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την Εθνική Ελλάδος, για τους διεθνείς του Παναθηναϊκού, την ποδοσφαιρική ασέβεια του Μπενίτεθ και τον Γενάρη που έρχεται για το Τριφύλλι.

Η διακοπή οδεύει προς το τέλος, οι «μηχανές» του Παναθηναϊκού ζεσταίνονται για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και η Εθνική ομάδα που ήταν στην βιτρίνα, παρά την συντριβή στο Άμστερνταμ, κατάφερε να ολοκληρώσει την διαδικασία του Nations League μόνο με κέρδη. Τις εμπειρίες από παιχνίδια με τους μεγαλύτερους αντιπάλους, τις βραδιές που ήταν ανταγωνιστική απεναντί τους και πήρε σπουδαία αποτελέσματα, την «σφαλιάρα» στο Άμστερνταμ που θα την βοηθήσει, την ποδοσφαιρική της πρόοδο μέσα από τα ματς που υπέφερε και έκανε την δουλειά με διαφορετικό τρόπο. Μόνο αυτά; Φυσικά κι όχι. Η τριπλή ισοβαθμία με Γερμανία και Ολλανδία στην κορυφή με 11 πόντους, η παραμονή στην elite της γηραιάς ηπείρου και πάνω από όλα; Η είσοδος στο group των ισχυρών στα προκριματικά για το Euro 2028. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο κέρδος, γιατί πολύ απλά ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για την μεγάλη επιστροφή, είτε μέσα από την πρωτιά είτε μέσα από τις οκτώ καλύτερες δεύτερες. Η Εθνική του Ιβάν σε δύο διαδικασίες του Nations League πέτυχε στον απόλυτο βαθμό, στα προκριματικά του Μουντιάλ απέτυχε παταγωδώς και το τέταρτο τουρνουά θα είναι το απόλυτο κριτήριο για την δεδομένη ποδοσφαιρική πρόοδο που έχει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στα χέρια του Σέρβου τεχνικού.

Η Δευτέρα ήταν όμορφη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η Εθνική Ελπίδων επιστρέφει σε τελική φάση ευρωπαϊκού μετά από 25 χρόνια. Καλά μαντάτα και για τον Παναθηναϊκό που έχει τρία δικά του παιδιά σε αυτά την ομάδα και μάλιστα σε ρόλο πρωταγωνιστικό. Κάτρης, Κοντούρης και Κυριόπουλος θα ζήσουν την εμπειρία και στο «τριφύλλι» μόνο να καμαρώνουν για εκείνους μπορούν. Όπως φυσικά και για τα πέντε παιδιά που θα βρίσκονται στο Κατάρ στο Παγκόσμιο Κ17. Μπινιάρης, Γείτονας, Λάβδας, Νεμπής και Τσίγκας αποτελούν παιδιά με σπουδαία προοπτική και αυτοί οι οκτώ στα αντιπροσωπευτικό συγκροτήματα, δείχνουν το πόσο καλά δουλεύει ο σύλλογος στο κομμάτι της ακαδημίας. Φύσσας, Κοτσόλης και Γκούμας θα είναι εκεί, ως απόλυτο δείγμα αναγνώρισης και εμπιστοσύνης των νέων αυτών παιδιών που έχουν μεγαλώσει με το Τριφύλλι στη καρδιά.

Μέσα σε αυτή την ηρεμία, ήρθε ο Ράφα Μπενίτεθ να προκαλέσει ξανά την κοινή λογική. Μετά το «διαζύγιο» ήταν η τέταρτη, μπορεί και η πέμπτη φορά, ίσως και η έκτη που δημόσια κατηγόρησε τον Παναθηναϊκό για αθέτηση του ποδοσφαιρικού του λόγου. Αυτή την φορά ξεπέρασε τον εαυτό του. «Αφού πετύχαμε τον στόχο της τέταρτης θέσης, μου ζήτησαν να πάρω το πρωτάθλημα στα play offs». Κοιτάς την βαθμολογία. ΑΕΚ 60, Παναθηναϊκός 49. Είναι ποτέ δυνατόν να του ζήτησει κάποιος από το κλαμπ(ακόμη και υπό την... επήρεια διάφορων ουσιών) να πάρει τον τίτλο, έχοντας μπει στο μίνι πρωτάθλημα, όντας στο -11; Δηλαδή κάπου, ώπα. Ένα μέτρο. Έχει και η ποδοσφαιρική ασέβεια τα όρια της. Ο Ισπανός κόουτς έχει κάνει σπουδαίες επιτυχίες στη καριέρα του. Στην Ελλάδα απέτυχε. Στον Παναθηναϊκό απέτυχε. Πάμε παρακάτω, γιατί με τις δηλώσεις του προσπαθεί να πείσει τον... επόμενο, αναζητώντας την νέα ποδοσφαιρική του στέγη. Θεμιτό κι ανθρώπινο. Όχι εις βάρος του Παναθηναϊκού, στον οποίο θα έπρεπε να ανάβει μια λαμπάδα κάθε πρωί για τα 7+ εκατομμύρια ευρώ που πήρε ως αποζημίωση, έχοντας... καταφέρει να προσπεράσει τον Λεβαδειακό.

Για φινάλε δύο λόγια για τα μεταγραφικά. Είναι ακόμη νωρίς. Για ονόματα και υποθέσεις. Λίγο άδικη η κουβέντα, βέβαια, αλλά οκ πάντα στις διακοπές συμβαίνει αυτό. Άδικο γιατί εδώ έχουμε μια εξαιρετική ομάδα που πρέπει οφείλεις να της «φωτίσεις» τις αρετές και έπειτα τις όποιες αδυναμίες. Εξτρέμ, στόπερ, χαφ. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Το καλό της υπόθεσης είναι πως ο Παναθηναϊκός δουλεύει πάνω σε αυτά καιρό. Αδιάκοπα και οργανωμένα. Όταν έρθει η ώρα θα είναι πανέτοιμος. Τόσο οργανωτικά όσο και οικονομικά για να γίνουν αυτά που πρέπει και ο χειμώνας να φέρει προφίλ παικτών που θα δώσουν μεγάλη ώθηση...