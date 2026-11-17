Οι «κιτρινόμαυροι» άρχισαν την προετοιμασία για τον Αστέρα AKTOR, με τον Ράτσιτς να ακολουθεί θεραπεία και τον Φαντιγκά να επιστρέφει κανονικά μετά το πειθαρχικό.

Ο Άρης επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το τετραήμερο ρεπό και έβαλε σε πρώτο πλάνο την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Η προετοιμασία, πάντως, ξεκίνησε χωρίς τον Ούρος Ράτσιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον αχίλλειο και ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας. Η κατάστασή του θα παρακολουθείται καθημερινά, με τις επόμενες προπονήσεις να δείχνουν αν θα μπορέσει να ανεβάσει ρυθμούς και να τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το παιχνίδι στην Τρίπολη. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα θα γίνει νέα εκτίμηση και για τον Μανού Γκαρθία, ο οποίος ανεβάζει σταδιακά ένταση και ενσωματώνεται ολοένα και σε περισσότερα κομμάτια της προπόνησης.

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ... "Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με ασκήσεις νευρομυϊκής ενεργοποίησης, συνεχίστηκε με παιχνίδι διατήρησης της μπάλας (με υπεραριθμία) και ολοκληρώθηκε με αγωνιστικό-τακτικό παιχνίδι με έμφαση στη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Αύριο, Τετάρτη, η προπόνηση της ομάδας μας είναι προγραμματισμένη για το πρωί στις προπονητικές εγκαταστάσεις».

Επιστροφή Φαντιγκά και τέλος στο πειθαρχικό

Στο κανονικό πρόγραμμα επέστρεψε από σήμερα (17/11) ο Νοά Φαντιγκά, με την ΠΑΕ να επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι το πειθαρχικό ζήτημα θεωρείται λήξαν, κάτι που σας είχαμε μεταφέρει στο gazzetta από τις προηγούμενες ημέρες.

Να υπενθυμίσουμε ότι, ο Βέλγος είχε μείνει εκτός για τέσσερις αγώνες μετά το παράπτωμα στο οποίο είχε υποπέσει πριν από την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, όμως αντιλήφθηκε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη από τον Μιχάλη Γρηγορίου και τους συμπαίκτες του. Μετά την απολογία του και την επιστροφή του στις προπονήσεις, ο Φαντιγκά υπολογίζεται ξανά κανονικά από την τεχνική ηγεσία.