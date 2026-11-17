Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την αναμέτρηση που έρχεται με την Καλαμάτα και τη σημασία της για τη συνέχεια και το αποτέλεσμα στην επένδυση των ακαδημιών...

Η προετοιμασία ενόψει της αναμέτρησης με την Καλαμάτα, εκτός έδρας στην Νεάπολη ωστόσο, κοινώς στην Αττική, έχει ξεκινήσει από την περασμένη Παρασκευή επί της ουσίας και θα κορυφωθεί την Πέμπτη που μας έρχεται έως και την Παρασκευή, όταν και θα έχουν επιστρέψει στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς οι διεθνείς. Λείπουν άλλωστε αρκετοί και σημαντικοί για την ενδεκάδα ενόψει των άμεσων αγώνων σε πρωτάθλημα και Champions League... Για παράδειγμα απουσίαζαν οι Μάγερ, Γιόβιτς, Μαρίν, Βάργκα, Κοϊτά, Βιτάλις, Ρότα, Κάιρινεν (επιστρέφει με πρόβλημα) και φυσικά δεν έχει μπει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης ο Ζίνι που είχε πρόβλημα (σ.σ.: σφίξιμο), πρόσωπα του βασικού rotation και στον αριθμό εννέα ποδοσφαιριστές! Εκτιμώ ότι αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα, ότι ουσιαστική δουλειά όλες τις προηγούμενες μέρες ενόψει επανέναρξης του πρωταθλήματος και γενικά των υποχρεώσεων, δεν ήταν δυνατό να προκύψει για τον Σέρβο τεχνικό και τους κιτρινόμαυρους...

Από αύριο ωστόσο όλοι θα είναι στα Σπάτα και θα μπουν στη διαδικασία να δουλέψουν, αγωνιστικά - πνευματικά - σωματικά, για τα παιχνίδια που έρχονται και τα οποία όπως σημείωνα στο προηγούμενο blog μου, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη συνέχεια της ΑΕΚ και πιο συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα... Διότι στο ενδεχόμενο που δεν καταφέρει να ανταποκριθεί η πρωταθλήτρια θα μοιάζει δύσκολο έως ανέφικτο να διεκδικήσει τη διατήρηση του τίτλου μιας και σε επιπλέον βαθμολογικές απώλειες θα χάσει την επαφή με την κορυφή και θα δημιουργηθεί τέτοια απόσταση που δύσκολα θα μαζεύεται. Κοινώς θα αποτύχει στο βασικό στόχο της σεζόν από Δεκέμβρη μήνα γεγονός το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στη τελευταία 4ετια, από την ημέρα δηλαδή που επέστρεψε στην πόλη της στην Νέα Φιλαδέλφεια, όπως είναι γνωστό σε όλους φυσικά μιας και η Ένωση είναι η μοναδική ομάδα που διεκδικεί σερί το πρωτάθλημα και το χει κατακτήσει τις δυο από τις τέσσερις σεζόν!

Απαιτητικό λοιπόν το πρόγραμμα που έρχεται για την ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη κάτι που απογειώνει τα λόγια του Πλάτωνα, ότι δηλαδή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, γεγονός που ισχύει σε απόλυτο βαθμό για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προκειμένου να χτίσει και αυτοπεποίθηση. Ειδικά μάλιστα από τη στιγμή που η αναμέτρηση με την Καλαμάτα διεξάγεται μακριά από τη δύναμη του Δικέφαλου, το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου οι κιτρινόμαυροι έχουν μόλις μια ήττα και αυτή ήρθε στα... χασομέρια απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης! Είναι γεγονός ότι η ομάδα δεν βγάζει ούτε στο 30% την εικόνα που παρουσιάζει στα ματς μέσα στο γήπεδό της και αυτό είναι αδικαιολόγητο για να είμαστε ειλικρινείς έπειτα από τόσα παιχνίδια. Ενώ αποδέχθηκε περίτρανα ότι δεν παίζει ρόλο για τη μέτρια έως κακή εικόνα στους εκτός έδρας αγώνες το γεγονός της συμμετοχής στο Champions League, αυτό θα μπορούσε να το υποστηρίξει κανείς αν η εικόνα της ΑΕΚ ήταν αντίστοιχα άσχημη και εντός έδρας.

Πραγματικά περιμένω και εκτιμώ ότι το ίδιο ισχύει και με τη συντριπτική πλειονότητα των ΑΕΚτζήδων τον αγώνα με την Καλαμάτα προκειμένου να δούμε την ομάδα που έχουμε συνηθίσει και πρέπει. Διότι δεν είναι ποδοσφαιρικά λογικό να παρατηρείται τέτοια διαφορά εικόνας, απόδοσης, εντάσεων, στα παιχνίδια της Νέας Φιλαδέλφειας και αυτά μακριά από αυτή... Στο φιλικό με την ΑΕΛ Λεμεσού ο Μάρκο Νίκολιτς είδε να επιστρέφει και να είναι στην καλή του κατάσταση, προ τραυματισμού, τον Στρακόσια, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό αν κρίνουμε από το δεδομένο ότι πέρυσι συνιστούσε βασικό αγωνιστικό πυλώνα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και αποτέλεσε τον κορυφαίο τερματοφύλακα για τη σεζόν που μας πέρασε. Ωστόσο το φιλικό τεστ ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και για τα συμπεράσματα για παιδιά που δεν παίρνουν χρόνο συμμετοχής και για να επιβεβαιωθεί άλλη μια φορά ότι γίνεται σωστή δουλειά ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ στις κιτρινόμαυρες ακαδημίες.

Δεν χρειάζεται να εστιάσουμε στα πρόσωπα, η εικόνα των ομάδων Κ19, Κ17 και Κ15, εντός συνόρων αλλά και στο Youth League, αναδεικνύουν αυτό που σημειώνω μιας και στα τρία πρωταθλήματα Superleague η ΑΕΚ φιγουράρει στη πρώτη και δεύτερη θέση! Είναι γεγονός ότι η δουλειά υπό τον Γιώργο Γεωργιάδη αποδίδει καρπούς, όπως συνηθίζουμε να λέμε, μιας και διαπιστώνουμε και από πρόσωπα που διεκδικούν και κερδίζουν χρόνο στην πρώτη ομάδα και τις αποστολές αυτής... Στις ακαδημίες της Ένωσης πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο λόγος του Μάριου Ηλιόπουλου έγινε πράξη μιας και είχε αναφερθεί στην προσπάθεια που θα γινόταν για αναβάθμιση των τμημάτων υποδομής και για να γινόταν αυτό αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι θα έπρεπε να προκύψει μεγάλη αύξηση, απογείωση βασικά, στο οικονομικό όπως και έγινε από τον διοικητικό ηγέτη του Δικέφαλου! Σημαντικό πάντως ότι γίνεται σωστή δουλειά και αυτή φέρνει αποτέλεσμα γιατί καταλαβαίνει και ο επενδυτής ότι πιάνουν τόπο τα χρήματά του...