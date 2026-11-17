Στέφανος Κοτσόλης, Τάκης Φύσσας και Δημήτρης Γκούμας θα εκπροσωπήσουν τον Παναθηναϊκό στη Ντόχα, όπου θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17.

Έμπρακτη στήριξη και εμπιστοσύνη στα ταλέντα της Ακαδημίας του δείχνει ο Παναθηναϊκός, καθώς τρία υψηλόβαθμα στελέχη της ΠΑΕ θα βρεθούν στην Ντόχα του Κατάρ, ενόψει της συμμετοχής της Εθνικής Ελλάδας Κ17 στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Συγκεκριμένα, ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Τάκης Φύσσας, ο τεχνικός διευθυντής, Στέφανος Κοτσόλης, καθώς και ο άμεσος συνεργάτης του, Δημήτρης Γκούμας, θα ταξιδέψουν αύριο το πρωί στο Κατάρ, προκειμένου να βρεθούν κοντά στους νεαρούς ποδοσφαιριστές του συλλόγου που συμμετέχουν στη μεγάλη διοργάνωση.

Άλλωστε, η παρουσία πέντε παικτών του Παναθηναϊκού στην αποστολή της Εθνικής Κ17 αποτελεί σημαντική επιβράβευση της δουλειάς που γίνεται στις «πράσινες» ακαδημίες. Ο λόγος για τους Μπινιάρη, Γείτονα, Λάβδα, Νεμπή και Τσίγκα, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τόσο τη χώρα όσο και τον σύλλογό τους στο Μουντιάλ.

Οι Τάκης Φύσσας και Στέφανος Κοτσόλης αναμένεται να επιστρέψουν στην Αθήνα την Παρασκευή, ενώ ο Δημήτρης Γκούμας θα παραμείνει στο Κατάρ μέχρι την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Εθνικής Κ17.