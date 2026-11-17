Ο Κινγκς Κάνγκουα αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του 1-1 της Ζάμπια με το Μπουρουντί.

Την πρώτη του συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Ζάμπια μέσα στο 2026 κατέγραψε ο Κινγκς Κάνγκουα, που αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο του εκτός έδρας 1-1 με το Μπουρουντί για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής που θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού είδε την ομάδα του να μένει πίσω στο σκορ στο 78' με γκολ του Μπιμενγιμάνα αλλά να αποφεύγει την ήττα χάρη σε αυτογκόλ του Μουντέρι επτά λεπτά αργότερα.

Το αποτέλεσμα αυτό διατήρησε τους Chipolopolo στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του ένατου ομίλου και στο +2 από το Τόγκο, που όμως έχει ένα ματς λιγότερο, καθώς υποδέχεται σε λίγη ώρα την πρωτοπόρο, Αλγερία.

Ο Κάνγκουα αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις των Πρασίνων εκ των τελευταίων, καθώς θα είναι διαθέσιμος ξανά από την Παρασκευή (20/11), μαζί με τον Φακούντο Πελίστρι.