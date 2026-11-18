Κουαμέ και Καντεβέρε έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του Γρηγορίου, αφήνοντας Μορόν και Μιρ σε δεύτερο πλάνο, αλλά όχι με την ίδια εικόνα και τις ίδιες ευκαιρίες.

Η επιθετική γραμμή του Άρη έχει αποκτήσει τους τελευταίους μήνες μία αρκετά καθαρή ιεραρχία. Ο Κριστιάν Κουαμέ και ο Τίνο Καντεβέρε έχουν κερδίσει το μεγαλύτερο κομμάτι της εμπιστοσύνης του Μιχάλη Γρηγορίου, έχοντας πετύχει τα 6 από τα 16 γκολ της ομάδας στο Πρωτάθλημα, κυρίως όμως επειδή τα χαρακτηριστικά τους εξυπηρετούν περισσότερο το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Έλληνας τεχνικός.

Ταχύτητα, ένταση, πίεση ψηλά, δυνατότητα να καλύψουν χώρους και συνεχής κίνηση χωρίς την μπάλα. Στοιχεία πάνω στα οποία ο Γρηγορίου έχει χτίσει σε σημαντικό βαθμό το 4-4-2 του. Πίσω από τους δύο Αφρικανούς, όμως, υπάρχει μία παράλληλη ιστορία. Ράφα Μιρ και Λορέν Μορόν βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός πρώτης γραμμής της ιεραρχίας και κανείς από τους δύο δεν έχει δώσει έως τώρα ένα τόσο ισχυρό αγωνιστικό επιχείρημα ώστε να ανατρέψει τα δεδομένα. Δεν βρίσκονται, ωστόσο, στην ίδια αφετηρία.



- Ο Μιρ ήρθε το καλοκαίρι με ένα βιογραφικό που φυσιολογικά δημιούργησε υψηλές προσδοκίες. Στα 29 του, με σημαντική εμπειρία από την Primera Division, λογίστηκε ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες του Άρη. Μέχρι τώρα, όμως, δεν έχει καταφέρει να μεταφέρει αυτή την ποιότητα στο γήπεδο.

Σε 13 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο παραμένει χωρίς γκολ και ασίστ, ενώ η συνολική επιρροή του στο επιθετικό παιχνίδι είναι περιορισμένη. Υπήρξαν στιγμές στις οποίες έδειξε στοιχεία της ποιότητάς του, όχι όμως με τη συνέχεια και τη σταθερότητα που απαιτούνται για να ανέβει στην ιεραρχία. Η πιο χαρακτηριστική ίσως εξαίρεση ήταν η εξαιρετική ατομική ενέργεια στο παιχνίδι με την Κηφισιά, από την οποία δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για το νικητήριο γκολ του Γκαρέ.

Ο Ράφα Μιρ

- Ο Μορόν, από την άλλη, βρίσκεται σε τελείως διαφορετικό σημείο της διαδρομής του στον Άρη. Έχει ήδη αποδείξει τι μπορεί να προσφέρει, έχοντας σηκώσει για σχεδόν δύο σεζόν μεγάλο μέρος του επιθετικού και εκτελεστικού βάρους της ομάδας, ενώ έχει εξελιχθεί στον κορυφαίο ξένο σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

Φέτος, όμως, στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, ο ρόλος του έχει περιοριστεί δραστικά. Ο Ανδαλουσιανός μετρά μόλις 179 αγωνιστικά λεπτά, σε τρεις συμμετοχές στο Πρωτάθλημα και τρεις στο Κύπελλο, χρόνος που αντιστοιχεί ουσιαστικά σε λιγότερα από δύο ολόκληρα παιχνίδια. Παρά τον περιορισμένο χρόνο του, έχει ήδη ένα γκολ, στην αναμέτρηση Κυπέλλου στην Τρίπολη. Στην άλλη πλευρά, ο Μιρ έχει φτάσει περίπου στα 474 λεπτά χωρίς να έχει βρει δίχτυα.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Μορόν έχει τουλάχιστον το δικαίωμα να αισθάνεται ότι αξίζει μεγαλύτερο κομμάτι από τον διαθέσιμο χρόνο. Όχι επειδή έχει κάνει κάτι που να επιβάλλει την επιστροφή του στην αρχική ενδεκάδα, αλλά επειδή ο ανταγωνιστής του για τις επόμενες θέσεις στην επιθετική ιεραρχία έχει πάρει σαφώς περισσότερες ευκαιρίες χωρίς μέχρι στιγμής να τις μετατρέψει σε ουσιαστική επιρροή.

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι ο Μορόν πρέπει αυτομάτως να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή. Πόσω μάλλον δε, όταν οι Κουαμέ, Καντεβέρε εξυπηρετούν περισσότερο το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Γρηγορίου. Ο (φετινός) Μορόν δεν προσφέρει αυτά τα στοιχεία στον ίδιο βαθμό. Διαθέτει όμως κάτι που παραμένει δύσκολο να αγνοηθεί: την αίσθηση του γκολ και την ικανότητα να τελειώνει φάσεις. Επομένως, το θέμα για τον Γρηγορίου δεν είναι να ανατρέψει μία ιεραρχία που αυτή τη στιγμή λειτουργεί. Είναι να βρει τον τρόπο να κρατήσει ενεργές και τις επόμενες επιλογές του και, κυρίως, να αξιοποιήσει πιο δίκαια τα αγωνιστικά επιχειρήματα που του δίνουν.

Γιατί σε μία μεγάλη σεζόν η πρώτη γραμμή δεν αρκεί. Και αυτή τη στιγμή, ανάμεσα στους δύο Ισπανούς που περιμένουν πίσω από Κουαμέ και Καντεβέρε, ο Μορόν ίσως έχει περισσότερους λόγους να ζητά μεγαλύτερο μερίδιο ευκαιριών.

