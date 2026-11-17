Καντεβέρε και Γένσεν επιστρέφουν με αγωνιστικό ρυθμό, ενώ η επανέναρξη των προπονήσεων θα δώσει απαντήσεις και για Μανού Γκαρθία και Φαντιγκά.

Η επανέναρξη των προπονήσεων, μετά την τετραήμερη άδεια που δόθηκε στους ποδοσφαιριστές, σηματοδοτεί για τον Άρη και την ουσιαστική έναρξη της προετοιμασίας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR (23/11).

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αρχίζει σταδιακά να συγκεντρώνει ξανά τις επιλογές του, με τους Τίνο Καντεβέρε και Φρέντρικ Γένσεν να ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες και να επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη έχοντας αγωνιστικό ρυθμό.

Ο Καντεβέρε αγωνίστηκε βασικός και στα δύο παιχνίδια της Ζιμπάμπουε. Στο τελευταίο, απέναντι στην Ισημερινή Γουινέα, χρησιμοποιήθηκε σε πιο περιφερειακό ρόλο πίσω από τον κεντρικό επιθετικό, ενώ στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Γουινέα είχε αγωνιστεί στην κορυφή. Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση έχει το δικό της ενδιαφέρον, καθώς επιβεβαιώνει ξανά την ικανότητά του να υπηρετεί περισσότερους από έναν ρόλους στην επιθετική γραμμή.

Αγωνιστικά ενεργός επιστρέφει και ο Γένσεν, ο οποίος επίσης αγωνίστηκε σε δύο διαφορετικές θέσεις. Ο Φινλανδός ξεκίνησε βασικός και έπαιξε 77 λεπτά απέναντι στην Αλβανία ως κεντρικός μέσος, ενώ στο 7-2 επί των Νήσων Φερόε μπήκε στο β΄ημίχρονο και χρησιμοποιήθηκε ως στόπερ, θέση στην οποία έχει αγωνιστεί τόσο στην Εθνική ομάδα της χώρας του, όσο και στον Άρη.

Παράλληλα με τους δύο διεθνείς, όπου το ζητούμενο είναι να πάρουν και προπονήσεις με την ομάδα, οι επόμενες ημέρες θα έχουν ιδιαίτερη σημασία και για δύο ακόμη περιπτώσεις. Η κατάσταση του Μανού Γκαρθία θα εκτιμηθεί εκ νέου μετά την άνοδο της έντασης στο ατομικό του πρόγραμμα, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να προχωρήσει σταδιακά προς την πλήρη ένταξη στην ομάδα. Αντίστοιχα, θα ξεκαθαρίσει και το επόμενο βήμα για τον Νοά Φαντιγκά, μετά το διάστημα που έμεινε εκτός.

Ο Γρηγορίου μπαίνει έτσι στην εβδομάδα της επανεκκίνησης με περισσότερες επιλογές, αλλά και με αρκετές αποφάσεις που θα διαμορφώσουν το τελικό πλάνο για την Τρίπολη, αλλά και τα ντέρμπι που ακολουθούν.

