Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου γράφει για τον ποδοσφαιριστή που ζήτησε να φύγει για να παίζει, γύρισε, βγήκε MVP, πήρε τα εύσημα του προπονητή του… και ξαναγύρισε στον πάγκο.

Πολύ νωρίς, την άνοιξη του 2025, η ΑΕΚ απέκτησε τον Ντέρικ Κουτέσα ως ελεύθερο από τη Σερβέτ, με συμβόλαιο έως το 2028. Δεν ήταν ένα «στοίχημα» από το πουθενά: στην τελευταία σεζόν του στη Γενεύη είχε μετρήσει 15 γκολ σε 37 αγώνες πρωταθλήματος. Ένας εξτρέμ σε εξαιρετική ηλικία, με γκολ και φτερά στα πόδια.

Στην πράξη, ωστόσο, η εικόνα ήταν άλλη. Στο πρωτάθλημα της περυσινής σεζόν έφτασε τις 17 συμμετοχές, αλλά μόλις τις 3 ως βασικός. Στις άλλες 14 αγωνίστηκε ως αλλαγή, για ένα σύνολο περίπου 400 λεπτών. Με απλά λόγια, λιγότερο από πέντε ολόκληρα ματς σε μια ολόκληρη χρονιά.

Κι όμως, όποτε του δόθηκε ο χώρος, απάντησε, ειδικά στην Ευρώπη: πέτυχε γκολ και έδωσε ασίστ στην παράταση της ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού, που έστειλε την ΑΕΚ στα playoffs του Conference League, σκόραρε στη Σλοβενία με την Τσέλιε, και έβαλε το γκολ της ισοφάρισης (2-2) στην ιστορική ανατροπή επί της Κραϊόβα που έδωσε την πρόκριση στους «16». Ασφαλώς, είχε σκοράρει και στο 2-0 επί της Άντερλεχτ.

Συμπερασματικά, δεν μιλάμε για παίκτη που «χάθηκε» στο γήπεδο αλλά για ποδοσφαιριστή που «έκρυψε» το ίδιο το πλάνο.



Η Σερβέτ, το ναυάγιο και η αντίφαση

Το καλοκαίρι του 2026 το πράγμα έμοιαζε να κλείνει όπως ήταν αναμενόμενο. Ο ίδιος ο Νίκολιτς παραδέχτηκε δημόσια ότι Ελίασον, Λιούμπισιτς και Κουτέσα είχαν ζητήσει να φύγουν, ως ώριμοι ποδοσφαιριστές που ένιωθαν ότι δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο - προσθέτοντας, βέβαια, ότι το αίτημα ενός παίκτη δεν σημαίνει απαραίτητα και αποχώρηση.

Η Σερβέτ ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ, με το ποσό να ποικίλλει ανάλογα με την πηγή του κάθε ρεπορτάζ, μα αυτό εν τέλει δεν είχε καμία σημασία... Ο Κουτέσα ταξίδεψε στην πατρίδα του, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, και εκεί όλα άλλαξαν!

Οι Ελβετοί έκοψαν το προτεινόμενο συμβόλαιο από πέντε σε τρία χρόνια και ζήτησαν από την ΑΕΚ να ρίξει την τιμή στις 500-600 χιλιάδες ευρώ. Η Ένωση έμεινε σταθερή, και στις αρχές Σεπτεμβρίου η μεταγραφή ναυάγησε οριστικά.

Κι εδώ εντοπίζεται η αντίφαση. Ο ποδοσφαιριστής που η ίδια η ομάδα ήταν έτοιμη να πουλήσει και εκείνος ασφυκτιούσε, επειδή δεν χωρούσε στο πλάνο, επιστρέφει και στο αμέσως επόμενο ματς που υπολογίζεται, ξεκινά βασικός!

MVP με τον ΟΦΗ, εγκώμια… και πάλι πάγκος

Στον αγώνα με τον ΟΦΗ, στις αρχές Οκτωβρίου πια, ο Κουτέσα πήρε φανέλα βασικού και έκανε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση: ακυρωθέν γκολ, συνεχή απειλή από τα άκρα, και τίτλο MVP της αναμέτρησης. Πριν τη σέντρα, ο Μάριος Ηλιόπουλος τον είχε τραβήξει στην άκρη για λίγες κουβέντες ενθάρρυνσης - μια εικόνα που έλεγε πολλά για την κουλτούρα του club απέναντι στους παίκτες.

Ο Νίκολιτς, μετά το τέλος της αναμέτρησης, μίλησε θετικά για τον Ελβετό, εξήγησε γιατί δεν μπορούσε να τον υπολογίζει στην αρχή της σεζόν και τόνισε ότι με το βαρύ πρόγραμμα η ομάδα θα χρειαστεί όλους τους παίκτες της.

Το λογικό επόμενο βήμα θα ήταν ένας σταθερός ρόλος στο rotation. Αντί για αυτό, ο Κουτέσα επέστρεψε στον πάγκο, με ολιγόλεπτες συμμετοχές ως αλλαγή. Και τούτο, παρότι από το προπονητικό κέντρο έρχονται πληροφορίες για συνεχή εξαιρετική παρουσία του Κουτέσα στις προπονήσεις.

Το φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού: άλλη μια υπενθύμιση

Στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, στο κεκλεισμένων των θυρών φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού (3-0, 16/11), ο Κουτέσα άνοιξε το σκορ μόλις στο 10' με ωραίο γκολ. Αγωνίστηκε από αριστερά, πίεσε ψηλά, έτρεξε, και προκάλεσε συνεχή προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Φιλικό, ναι. Αλλά ο παίκτης έστειλε για άλλη μια φορά το ίδιο μήνυμα: είναι έτοιμος και θέλει να είναι μέρος του σχεδίου όταν η ομάδα επιστρέψει στη δράση.

Ίσως προκύπτουν χώρος και χρόνοις

Το ενδιαφέρον τακτικό στοιχείο είναι ότι ο Νίκολιτς φαίνεται να βλέπει όλο και πιο σοβαρά τον Κοϊτά στα δεξιά ως μόνιμη λύση. Ο Μαυριτανός διανύει πολύ καλή περίοδο (με αποκορύφωμα το γκολ και την ασίστ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης), οπότε η μετατόπισή του αφήνει ελεύθερο ακριβώς τον χώρο όπου ο Κουτέσα αποδίδει καλύτερα: την αριστερή πτέρυγα.

Μόνο που τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν συνηγορούν και τόσο.... Στις τρεις φορές που ο Κοϊτά πέρασε δεξιά ή έλειπε, ο Νίκολιτς επέλεξε τον Κουτέσα αριστερά μόλις μία -απέναντι στον ΟΦΗ, όταν και βγήκε MVP.

Τις άλλες δύο φορές (με Παναιτωλικό και Λεβαδειακό) εκεί αγωνίστηκε ο Μάνταλος, ένας ποδοσφαιριστής με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά: περισσότερο οργανωτής που «κλείνει» προς τα μέσα, παρά εξτρέμ που επιτίθεται στον χώρο και στον αντίπαλο μπακ.

Μήπως η αλλαγή έρχεται τώρα; Με το πολύ απαιτητικό πρόγραμμα ως το τέλος του 2026 και τον Κοϊτά δεξιά, αν υπάρξει στιγμή για τον Κουτέσα, είναι αυτή. Μέχρι τότε, η κατάσταση μένει ίδια: τον Κουτέσα τον ακούμε - στις προπονήσεις, στα φιλικά, στα λόγια του προπονητή του. Στο γήπεδο, όμως, δεν τον βλέπουμε και τόσο συχνά.