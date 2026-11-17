Ο Παναθηναϊκός έδωσε μία επιπλέον άδεια στους θριαμβευτές Κοντούρη και Κάτρη ενώ ο Νίστρουπ έδωσε μία άλλη... νότα στη σημερινή προπόνηση.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα με τον ΟΦΗ για την 11η αγωνιστική της Superleague, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να διαφοροποιεί τη σημερινή προπόνηση από τα καθιερωμένα.

Οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και έπαιξαν παιχνίδια, με έμφαση στην ακρίβεια και την τεχνική της πάσας. Υπήρχαν δεκατρείς διαφορετικοί σταθμοί με κώνους, ανδρείκελα κλπ, όπου υπήρχαν στόχοι τους οποίους έπρεπε να πετύχουν οι παίκτες με την μπάλα.

Ένα πολύ διαφορετικό πρόγραμμα από τα συνηθισμένα, με τους νικητές να επιβραβεύονται και τους ηττημένους να βοηθούν στο συμμάζεμα του εξοπλισμού. Έτσι, ακόμη και σε μια μέρα με διαφορετικό πρόγραμμα προπόνησης υπήρχε ο στόχος της νίκης για κάθε ομάδα.

Οι Κάτρης και Κοντούρης πήραν μία μέρα επιπλέον άδεια, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν χθες με την Εθνική Ελλάδος Κ21, όπου κέρδισαν την Ισλανδία στα πέναλτι και πήραν την πρόκριση για τα τελικά του αντίστοιχου Euro.