Η χρησιμοποίηση που έχει κάνει ο Τζέικομπ Νίστρουπ στους παίκτες του βασικού ροτέισον και τα λεπτά που έχει δώσει στη... second unit του.

Με την επανέναρξη των πρωταθλημάτων να απέχει πλέον μονάχα λίγες μέρες αποφασίσαμε να ρίξουμε μία ματιά στο πως έχουν μοιραστεί τα αγωνιστικά λεπτά στο ρόστερ του Παναθηναϊκού από τον Τζέικομπ Νίστρουπ στο πρώτο αυτό διάστημα της σεζόν.

Με μία πρώτη ματιά καταλαβαίνει κανείς πως ο Δανός τεχνικός εμπιστευόταν περισσότερο κάποιους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστής στο χρονικό αυτό σημείο, αφού υπάρχουν δέκα ποδοσφαιριστές που έχουν ξεπεράσει τα 1.000 λεπτά συμμετοχής κι άλλοι τρεις που είναι κοντά, γιατί έχασαν λίγο έδαφος.

Με αστερίσκο η περίπτωση του Ουναΐ, που ήρθε προτελευταίος, αλλά ο τραυματισμός του έκοψε τη φορά που είχε, μιας και μιλάμε για έναν παίκτη που είναι απόλυτα βασικός στα πλάνα του προπονητή του.

Ο χρόνος συμμετοχής των παικτών του βασικού ροτέισον

Πένια 2.193

Ντε Φράι 2.025

Φαν Ντρόνγκελεν 1.784

Κυριακόπουλος 1.782

Αντίνο 1.604

Καμαρά 1.567

Τεττέη 1.243

Καλάμπρια 1.235

Λιβάι 1.115

Ταμπόρδα 1.064

Κάνγκουα 986

Ντέσερς 889

Λούζα 769

Ουναΐ 415*

Τι συμβαίνει με την... second unit του Παναθηναϊκού;

Μεγάλη συζήτηση υπήρξε σ' αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν σχετικά με το χρόνο συμμετοχής των παικτών που ανήκουν στη... δεύτερη γραμμή του ροτέισον, με τον τεχνικό του Παναθηναϊκού να φτάνει σε σημείο να απαντάει σε σχετικές ερωτήσεις στις συνεντεύξεις Τύπου και μάλιστα επαναλαμβανόμενα.

Εκείνος εξήγησε πως δεν νιώθει ότι γνωρίζει ακόμη την ομάδα του στον βαθμό που πρέπει, ώστε να μπορεί να κάνει μεγάλο αριθμό αλλαγών από ματς σε ματς και να μπορεί παράλληλα εκείνη να διατηρεί το επίπεδο απόδοσης που επιθυμεί να έχει αυτή.

Ως αποτέλεσμα αυτού, οι παίκτες που ανήκουν στο γκρουπ αυτό είχαν σαφώς πιο περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.

Ο χρόνος συμμετοχής... της δεύτερης στρατιάς

Ραστόντερ 617 (5)

Τσάπρας 610 (7)

Γιάγκουσιτς 573 (6)

Πελίστρι 511 (5)

Κάτρης 498 (4)

Τσιριβέγια 495 (5)

Κοντούρης 419 (3)

Σαλάχ-Εντίν 392 (6)

Πάλμερ-Μπράουν 358 (4)

* σε παρένθεση τα ματς που έχουν ξεκινήσει βασικοί.

Σε αυτή τη λίστα ίσως αδικείται ο Σαλάχ-Εντίν, γιατί ήρθε τελευταίος και δεν είχε και δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά ματς, αφού δεν πρόλαβε να μπει στη λίστα, οπότε ο χρόνος συμμετοχής που μπορούσε να πάρει στο διάστημα αυτό είναι εξ' ορισμού μικρότερος.

Ωστόσο τούτη την ώρα είναι η δεύτερη επιλογή σε σχέση με τον Κυριακόπουλο, αλλά είναι πιθανό ο Νίστρουπ να νιώθει μαζί του μεγαλύτερη ασφάλεια απ' ότι με τις εναλλακτικές επιλογές του σε άλλες θέσεις.

Ο χρόνος συμμετοχής του στον πίνακα αυτόν φαίνεται μικρός, αλλά όχι όσο είναι στην πραγματικότητα, καθ' ότι εκεί έχουμε μετρήσει τα ματς των προκριματικών, όπου η ομάδα δεν είχε το ρόστερ της σχηματισμένο ενώ υπήρχαν και τραυματισμοί.

Παίκτης Χρόνος αυμμετοχής Ματς ως βασικός Χρόνος συμμετοχής (χωρίς προκριματικά) Ματς ως βασικός (χωρίς προκριματικά) Ραστόντερ 617 5 374 3 Τσάπρας 610 7 309 3 Γιάγκουσιτς 573 6 224 3 Πελίστρι 511 5 300 3 Κάτρης 498 4 224 2 Τσιριβέγια 495 5 161 2 Κοντούρης 419 3 300 3 Σαλάχ-Εντίν 392 6 392 6 Πάλμερ-Μπράουν 358 4 303 4

Βλέπουμε, λοιπόν πως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από τότε που ολοκληρώθηκε το ρόστερ κι άρχισε ο Δανός τεχνικός να προσπαθεί να δημιουργήσει μία βασική... μαγιά παικτών στην οποία και θα στηρίζεται κατά κύριο λόγο.

Ο Ραστόντερ, που είναι ο παίκτης που είχε περάσει τον περισσότερο χρόνο μετά τα προκριματικά, έχει παίξει στα 374 λεπτά από τα συνολικά 1.540, που ήταν διαθέσιμα. Αν το αναγάγουμε αυτό σε ποσοστό μιλάμε μόλις για το 24,3% το διαθέσιμου χρόνου και προφανώς όσο πηγαίνουμε πιο κάτω στον πίνακα αυτό κατεβαίνει ακόμη περισσότερο.

Με το δύσκολο πρόγραμμα που περιμένει τον Παναθηναϊκό έπειτα από την επανέναρξη στο οποίο αναφερθήκαμε χθες, είναι δεδομένο πως ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα αναγκαστεί να δώσει περισσότερες ευκαιρίες και στους παίκτες της second unit και στην ουσία η περίοδος αυτή θα αποτελέσει και για κάποιους από κείνους ένα κριτήριο αναφορικά με το μέλλον του στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, που πλησιάζει.