Η Καλαμάτα, η φετινή έκπληξη της Super League, δικαιώνεται για τον καλοκαιρινό μεταγραφικό της σχεδιασμό και προσδοκά σημαντικά οικονομικά έσοδα από μελλοντικές πωλήσεις σε Ελλάδα κι εξωτερικό.

Η πορεία της Καλαμάτας στη φετινή Super League αποτελεί αναμφίβολα τη μεγαλύτερη ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Ούσα στην 8η θέση της κατάταξης με 12 βαθμούς, έχοντας ως απολογισμό 3 νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και 4 ήττες, η μεσσηνιακή ομάδα έχει αποδείξει πως μπορεί να κοιτάξει κατάματα τις ομάδες του Big-5 και μόνο αισιόδοξη μπορεί να είναι για τη συνέχεια.

Μερικά από τα καλύτερα αποτελέσματα που έχει φέρει μέχρι στιγμής είναι το εκτός έδρας «διπλό» επί του ΠΑΟΚ (1-3) στην Τούμπα, η χορταστική νίκη επί του ΟΦΗ (4-3) στη Νεάπολη, αλλά και η πολύ καλή της εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπου λύγισε δύσκολα με 0-1 ύστερα από γκολ του Τεττέη.

Η διοίκηση της ομάδας, επομένως, είναι πλήρως ικανοποιημένη από τον μεταγραφικό σχεδιασμό του καλοκαιριού, καθώς αυτός αποδίδει καρπούς. Πίσω από την ανταγωνιστική αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει βρίσκεται η απόκτηση παικτών που φέτος κάνουν τη διαφορά στη Μαύρη Θύελλα, δικαιώνοντας σε μεγάλο βαθμό τον Γιώργο Πρασσά για την επένδυση που έκανε στην ομάδα.

Ο διευθυντής του αγωνιστιού τμήματος, Γιώργος Ελευθερούδης, και πρωτίστως ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ανέλαβαν εξ ολοκλήρου την ευθύνη του καλοκαιρινού μεταγραφικού σχεδιασμού, σε συνεργασία με τον Ντάνιελ Μπατίστα. Οι τρεις τους πήραν τις τελικές αποφάσεις για το συντριπτικό ποσοστό των μεταγραφικών κινήσεων της ομάδας, καθώς και για τα συμβόλαια που δόθηκαν. Ο Γιώργος Πρασσάς πίστεψε ακράδαντα σε αυτό το πλάνο, επιλέγοντας να επενδύσει σε ποδοσφαιριστές που θα έχουν παραστάσεις κι εμπειρία από πρωταθλήματα του εξωτερικού, όπως οι Βάργκας, Μπολίβαρ, Κουρμίνοφσκι, Σίγκουρσον, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Ντιαρά αλλά και ο Καρεάσο που είχε μεν προβλήματα τραυματισμών αλλά πλέον είναι καλά.

Ο Μπολίβαρ, τον οποίο εμπιστεύτηκε αμέσως ο προπονητής Παναγιώτης Χριστοφιλέας, έχει ήδη βρει δίχτυα 6 φορές φέτος. Εξαιρετική είναι και η συνεισφορά του Κουρμίνοφσκι, ο οποίος παρότι δεν ξεκινούσε αρχικά στο βασικό σχήμα, μετρά ήδη 5 γκολ σε μόλις 7 εμφανίσεις με τη Μαύρη Θύελλα, κάτι που λύνει τα χέρια του κόουτς ο οποίος έτσι κι αλλιώς πιστευε πως έχει δύο ισάξιους φορ στη φαρέτρα του. Παράλληλα, ο Κένεθ Βάργκας πρόλαβε να σημειώσει 5 τέρματα, προτού σταθεί άτυχος με τον νέο τραυματισμό του, που θα τον κρατήσει εκτός μέχρι το 2027.

Στις τάξεις της Καλαμάτας επικρατεί απόλυτη ικανοποίηση για τη στελέχωση του ρόστερ της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα το επαναξιολογήσουν στην ερχόμενη μεταγραφική περίοδο. Μέχρι στιγμής η ποιότητα και η κλάση των νεοαποκτηθέντων παικτών όχι μόνο βοήθησαν την ομάδα να ανέβει επίπεδο, αλλά προσφέρουν και στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα τα κατάλληλα εργαλεία για να κάνει τη δουλειά του όπως εκείνος ξέρει, βγάζοντας από τον καθένα ξεχωριστά τον καλύτερό του εαυτό.

Στην Καλαμάτα αισιοδοξούν και προβλέπουν πως, αξιοποιώντας τους παίκτες που έχουν ήδη αρχίσει να ξεχωρίζουν, η ΠΑΕ θα είναι σε θέση να αποκομίσει και σημαντικά οικονομικά έσοδα από πωλήσεις παικτών ήδη από το επόμενο μεταγραφικό παράθυρο. Κάθε πρόταση που θα έρχεται θα εξετάζεται αλλά δεν υπάρχει βιασύνη, δεν είναι απαραίτητο να πουληθούν τώρα, μπορεί αυτο να γίνει και το καλοκαίρι.