Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τον Πιρόλα και πώς «αντέδρασε» στη φημολογία από την Ιταλία περί μεταγραφής του.

«Σηκώθηκε σκόνη», όπως λέμε, από την πληροφορία που προέκυψε από την Ιταλία περί επιθυμίας του Πιρόλα να επιστρέψει στο Καμπιονάτο, σε σχέση και με το φερόμενο ενδιαφέρον δύο ομάδων από την γειτονική χώρα.

Υπήρξε μία υποψία από αρκετούς ότι η σχετική πληροφορία προήλθε από το περιβάλλον του αριστεροπόδαρου στόπερ του Ολυμπιακού, που όμως πριν λίγες ώρες φρόντισε να δώσει τη δική του απάντηση, με ένα επίσης έμμεσο τρόπο: ένα ρεπορτάζ από την Ιταλία, που ξεκαθάριζε ότι δεν έχει καμία διάθεση να φύγει από τον Πειραιά μεσούσης της σεζόν.

Όπως αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ από την Ιταλία, «η χειμερινή μεταγραφική περίοδος θα ανοίξει επίσημα τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου και θα κλείσει τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2020 κι ένα από τα βασικά πρόσωπα στις διαπραγματεύσεις αυτής της περιόδου θα μπορούσε να ήταν ο Λορέντζο Πιρόλα, ο αμυντικός που γεννήθηκε το 2002 και αγωνίζεται στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό από το 2024, καθώς δύο ιταλικές ομάδες επικοινώνησαν με το περιβάλλον του παίκτη για να ρωτήσουν για μια πιθανή μεταγραφή του τον Ιανουάριο, αλλά ο παίκτης ήταν αυτός που διέκοψε τυχόν τέτοιες συζητήσεις εν τη γενέσει του, καθώς αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ομάδα του και θέλει να ολοκληρώσει τη σεζόν στην Ελλάδα».

Πάντα σύμφωνα με την ίδια πηγή, «ο παίκτης είναι αποφασισμένος να κατακτήσει το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια θα μπορούσαν να ανοίξουν νέες ευκαιρίες γι΄ αυτόν το καλοκαίρι και δεν αποκλείεται να επιστρέψει στη Serie A όπου έπαιζε ήδη με τη Σαλερνιτάνα, μετά από δύο σεζόν στη Serie B της Μόντσα και σε ολόκληρη την ακαδημία νέων της Ίντερ, όπου έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα, με αρχηγό τον Αντόνιο Κόντε εν μέσω Covid κατά τη διάρκεια του τελευταίου μέρους ενός αγώνα εναντίον της Σπαλ».

Στο ρεπορτάζ τονίζεται ότι, «έχουν περάσει περισσότερα από δύο χρόνια από τότε που ο Λορέντζο Πιρόλα αποφάσισε να φύγει από την Ιταλία για να ξεκινήσει μια νέα εμπειρία στο εξωτερικό: γυρίζοντας τον κόσμο, το δάχτυλό του έπεσε στην Ελλάδα, τον Ολυμπιακό. Εκεί, είναι ο πιο σημαντικός σύλλογος της χώρας, μαζί με τον Παναθηναϊκό. Μια πιο κατάλληλη επιλογή. Την πρώτη του χρονιά, κατέκτησε το τρεμπλ, κερδίζοντας το πρωτάθλημα, το Κύπελλο Ελλάδας και το Σούπερ Καπ Ελλάδας. Την περασμένη σεζόν, ήταν σχεδόν πάντα βασικός και φέτος έχει ήδη ξεκινήσει βασικός σε 14 αγώνες μεταξύ πρωταθλήματος και κυπέλλου, όλα εκ των οποίων ήταν βασικός».

Για να καταλήξει ως εξής: «Ένα άλλο στατιστικό στοιχείο που βοηθά στην κατανόηση της σημασίας του Πιρόλα για τον Ολυμπιακό: στα πέντε συνεχόμενα παιχνίδια στα οποία η ομάδα κράτησε την εστία της ανέπαφη —από τις 11 έως τις 25 Οκτωβρίου— ο πρώην παίκτης της Ίντερ έπαιξε από 90 λεπτά στο καθένα. Και οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν διαδοχικά τον Παναθηναϊκό, τη Μαρσέιγ, τον Παναιτωλικό, τη Σπάρτα Πράγας και την Καλαμάτα. Σημείωσαν 10 γκολ και δεν δέχτηκαν κανένα».

Καθησυχαστικές, ας τις χαρακτηρίσουμε έτσι, οι πληροφορίες για τον Πιρόλα και το εγγύς μέλλον του.

Άσχετο: Μετά από πέντε σερί 90λεπτα με την Εθνική Μαυροβουνίου, ο Πόποβιτς έμεινε στον πάγκο στη νίκη 4-1 στην Κύπρο. Αυτός που συνεχίζει παίζοντας συνέχεια είναι ο Τικνιζιάν, βασικός και στο 0-0 της Αρμενίας στη Λετονία.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ας έχουμε υπόψιν μας ότι τεχνικός διευθυντής στη Ρίβερ Πλέϊτ είναι ο Λονγκόρια! Ο Γάλλος ποδοσφαιράνθρωπος ήθελε τον Έσε κι όταν ήταν στη Μαρσέϊγ, οπότε μην μας προκαλεί περιέργεια πώς τον θέλει και η Ρίβερ Πλέϊτ.

Ο μεγάλος σύλλογος της Αργεντινής, παρεμπιπτόντως, ξόδεψε κάπου 70 εκ. δολάρια το καλοκαίρι, ενώ γενικά έχει δώσει πολλά χρήματα για κεντρικούς χαφ, που όμως δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες. Και τώρα φαίνεται ότι θα χάσει τον αμυντικό του χαφ, τον Βέρα, που γυρνάει στην Ατλέτικο Μινέϊρο στην οποία και ανήκει, με τον Έσε να εμφανίζεται από τα περισσότερα ρεπορτάζ της Ρίβερ Πλέϊτ ως κορυφαίος στόχος της.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀