Ο Αλέξης Βιρβίλης εξηγεί στο blog του στο gazzetta.gr την σχεδόν άριστη εικόνα που είχε για ακόμη μία φορά ο Ναγιάρ Τικνιζιάν στην Αρμενία και αυτή που αναζητάει στον Ολυμπιακό.

Η παρουσία του Ναγιάρ Τικνιζιάν στην Εθνική ομάδα της Αρμενίας δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με δύο γεμάτες εμφανίσεις, απέναντι στην Κύπρο και τη Λετονία, φορώντας μάλιστα το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Στην Αρμενία υπάρχει ικανοποίηση για την εικόνα του, ενώ στον Ρέντη περιμένουν από εκείνον να μεταφέρει την αυτοπεποίθηση και την αγωνιστική του συνέπεια και στις υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων».

Το ζητούμενο, άλλωστε, για τον 27χρονο αμυντικό δεν είναι απλώς να έχει συμμετοχές. Είναι να αποκτήσει σταθερότητα, να βελτιώσει την επιρροή του στο παιχνίδι και να διεκδικήσει με μεγαλύτερες αξιώσεις τον ρόλο που προορίζεται να έχει στον Ολυμπιακό.

Η εμφάνιση με την Κύπρο: 14 μονομαχίες και τέσσερις πάσες-κλειδιά

Στο 1-1 με την Κύπρο, στις 12 Νοεμβρίου, ο Τικνιζιάν αγωνίστηκε σε ολόκληρο το παιχνίδι, έχοντας ξανά το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Η στατιστική του αποτύπωσε έναν ποδοσφαιριστή που δεν περιορίστηκε στα αμυντικά του καθήκοντα, αλλά προσπάθησε να συμμετάσχει ενεργά και στην ανάπτυξη της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, είχε 93 επαφές με την μπάλα, 46 επιτυχημένες πάσες σε 50 προσπάθειες, με ποσοστό ευστοχίας 92% σύμφωνα με την καταγραφή του αγώνα. Το στοιχείο που ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι οι τέσσερις πάσες-κλειδιά που κατέγραψε, δείχνοντας διάθεση να παίξει κάθετα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την επιθετική ανάπτυξη της Αρμενίας.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προσωπικές μονομαχίες του. Κέρδισε τις επτά από τις 14 που έδωσε, ενώ είχε δύο επιτυχημένα τάκλιν και δύο μπλοκαρισμένες προσπάθειες. Επιχείρησε δύο τελικές, χωρίς να βρει στόχο, ενώ στο ένας εναντίον ενός είχε τρεις επιτυχημένες ενέργειες σε έξι προσπάθειες.

Η συνολική του εικόνα αξιολογήθηκε με 6,9 από το xG Football, βαθμολογία που τον τοποθέτησε σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο, χωρίς να αποτελεί τον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Αρχηγός και στη Ρίγα, με γεμάτη στατιστική παρουσία

Τρεις ημέρες αργότερα, απέναντι στη Λετονία, ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού ήταν και πάλι βασικός και ολοκλήρωσε το 90λεπτο. Η Αρμενία έμεινε στο 0-0, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, με 57% κατοχή μπάλας και 22 τελικές προσπάθειες.

Ο Τικνιζιάν είχε 59 πάσες, από τις οποίες οι 47 ήταν επιτυχημένες, δύο κλεψίματα, πέντε απομακρύνσεις και τέσσερις κερδισμένες μονομαχίες σε πέντε προσπάθειες. Κέρδισε επίσης δύο εναέριες μονομαχίες, ενώ είχε μία τελική προσπάθεια εντός εστίας, την οποία εξουδετέρωσε ο αντίπαλος τερματοφύλακας.

Είναι σημαντικό ότι σε ένα παιχνίδι όπου η Αρμενία είχε αρκετά μεγάλη επιθετική δραστηριότητα, ο 27χρονος αμυντικός διατήρησε την ισορροπία στο αριστερό άκρο, προσφέροντας λύσεις τόσο στην κυκλοφορία όσο και στην ανασταλτική λειτουργία. Η παρουσία του ως αρχηγού σε δύο διαδοχικές αναμετρήσεις δείχνει, παράλληλα, τον βαθμό εμπιστοσύνης που απολαμβάνει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Τι λένε στην Αρμενία

Στα αρμενικά ΜΜΕ η παρουσία του Τικνιζιάν αντιμετωπίζεται με ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας και αγωνίζεται σε έναν σύλλογο του μεγέθους του Ολυμπιακού.

Ενδεικτικό είναι ότι πριν από το παιχνίδι με την Κύπρο είχε συμπεριληφθεί στην ενδεκάδα που ανακοίνωσαν τα τοπικά Μέσα, με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Μετά την αναμέτρηση, οι αρμενικές ιστοσελίδες δημοσίευσαν τις αξιολογήσεις των ποδοσφαιριστών από τις γνωστές πλατφόρμες στατιστικής, καταγράφοντας για τον αριστερό μπακ βαθμολογία 6,9 από το xG Football.

Δεν υπήρξε, δηλαδή, κάποια αποθέωση για μία εντυπωσιακή εμφάνιση, αλλά η συνολική αντιμετώπιση ήταν θετική για έναν ποδοσφαιριστή που έχει σταθερό ρόλο στην ομάδα και εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιλογή της τεχνικής ηγεσίας.

Τι περιμένουν στον Ρέντη

Για τον Ολυμπιακό, το ζητούμενο είναι διαφορετικό. Ο Τικνιζιάν αποκτήθηκε για να προσφέρει ανταγωνισμό και ποιότητα στο αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά και για να δώσει περισσότερες επιλογές στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Δεν αρκεί, επομένως, να επιστρέψει από τις διεθνείς υποχρεώσεις του με δύο γεμάτα 90λεπτα. Χρειάζεται να μετατρέψει την αγωνιστική του ετοιμότητα σε σταθερή παρουσία με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Οι αριθμοί από την Αρμενία έχουν τη σημασία τους. Οι τέσσερις πάσες-κλειδιά απέναντι στην Κύπρο, η αποτελεσματικότητα στις μονομαχίες με τη Λετονία και η συμμετοχή του στην κυκλοφορία δείχνουν στοιχεία που θέλει να αξιοποιήσει ο προπονητής του. Ειδικά σε ένα σύστημα που απαιτεί από τους ακραίους αμυντικούς να συμμετέχουν στην ανάπτυξη, να ανεβαίνουν με σωστό συγχρονισμό και να επιστρέφουν γρήγορα στις θέσεις τους, ο Τικνιζιάν έχει χαρακτηριστικά που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα.

Αυτό που χρειάζεται πλέον είναι να αποκτήσει συνέχεια. Να περιορίσει τα αμυντικά λάθη, να βελτιώσει τις αποφάσεις του όταν ανεβαίνει ψηλά και να προσφέρει μεγαλύτερη σιγουριά στην πρώτη πάσα. Στον Ολυμπιακό περιμένουν από εκείνον να διεκδικήσει πιο ενεργά τον ρόλο του και να δείξει ότι μπορεί να αποτελέσει σταθερή λύση, όχι απλώς μια εναλλακτική επιλογή.

Η διεθνής διακοπή, λοιπόν, ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο για τον Τικνιζιάν. Έπαιξε δύο ολόκληρα παιχνίδια, ήταν αρχηγός της Αρμενίας και γέμισε τη στατιστική του με στοιχεία που φανερώνουν πολυδιάστατη συμμετοχή. Τώρα, όμως, αρχίζει το πιο ουσιαστικό κομμάτι. Να αποδείξει στον Ρέντη ότι μπορεί να μεταφέρει αυτή την εικόνα και στο επίπεδο των απαιτήσεων του Ολυμπιακού.