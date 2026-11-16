Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για όσα νέα είχε να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ στο φιλικό με την Παρτιζάν και μία διαφορετική συνθήκη που μπορεί και πρέπει να γίνει συνήθεια.

Το τελευταίο ποδοσφαιρικό γεγονός για τον ΠΑΟΚ ήταν αυτό το ιδιαίτερο φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν. Ήταν τελικά κάτι ξεχωριστό από πολλές απόψεις…

Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από πολλές πλευρές μέσα στο 2026 και αλήθεια ο κόσμος του είχε ανάγκη να ζήσει κάτι διαφορετικό. Το ιστορικό λόγω 100 ετών αυτό έτος ξεκίνησε δραματικά, συνοδεύεται από μεγάλο πένθος, ενώ και σε όλα τα υπόλοιπα υπάρχει μία κατάρα που θεωρώ ότι δεν αξίζει να αναλύεται περισσότερο, γιατί απ’ ότι αποδείχθηκε το ένα φέρνει το άλλο και το… κακό, σταματημό δεν έχει. Δράμα στο δράμα, ατυχίες που δεν τελειώνουν, άσχημα γεγονότα και αποτελέσματα, μία κακή διάθεση γενικώς… Κάπου όμως δεν πάει άλλο. Πρέπει να αλλάξει η διάθεση…

Το Σαββατιάτικο ιστορικό ματς με την Παρτιζάν κατάφερε τον σκοπό για τον οποίο οργανώθηκε. Όσοι το έζησαν πέρασαν καλά! Αυτό δεν έχει την μεγαλύτερη σημασία; Να πηγαίνεις στο γήπεδο και να ξεχνιέσαι, να ζεις κάτι ωραίο που θα σου αφήσει μέσα σου θετικό αποτύπωμα.

Από τη μια τονίστηκε και τονώθηκε η ιστορική φιλία των ασπρόμαυρων λαών. Οι οπαδοί οργανώθηκαν καλά και με την παρουσία τους εντός και εκτός γηπέδου έστειλαν το μήνυμα που έχει ιστορική αξία. ΠΑΟΚτσήδες και Grobari δημιούργησαν εξαιρετικές συνθήκες και έφτιαξαν εικόνες που θα μείνουν για πολλά-πολλά χρόνια στη μνήμη των ανθρώπων.

Είχαμε και τα άλλα όμως. Είχαμε όλα όσα ετοίμασε ο ΠΑΟΚ για τους μικρούς κυρίως φίλους του πολλές ώρες πριν την σέντρα. Μία μεγάλη fan zone έξω ακριβώς από το γήπεδο, με δραστηριότητες για παιδιά κάθε ηλικίας που είχαν πάρα πολλά πράγματα να κάνουν και να διασκεδάσουν. Μία άλλη κατάσταση που έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει, αλλά και να διευρύνει. Όλες οι οικογένειες που το έζησαν είναι βέβαιο ότι θα θελήσουν να ξαναέχουν μία τέτοια εμπειρία και ο επίσημος ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να το συνεχίσει. Όπως λέγεται αυτό θα γίνει μια και στόχος του Δικεφάλου είναι να προσελκύσει περισσότερο νεαρό κόσμο στο γήπεδο.

Έτσι πρέπει και έτσι θα γίνει για τον ΠΑΟΚ που προφανώς δεν αλλάζει την υπάρχουσα λογική παρακολούθησης αγώνων και στήριξη της ομάδας, οφείλει όμως να μεγαλώσει χρονικά την γηπεδική εμπειρία και να εμπλουτίσει τις εικόνες και παραστάσεις που μπορεί να έχουν σε αυτό πιο μικροί σε ηλικία φίλαθλοι. Κάπως έτσι θα καταφέρει να προϊδεάσει για κάτι τεράστιο που θα γίνεται από τη χρονιά που το νέο γήπεδο θα αρχίσει να λειτουργεί και η πλατεία που θα δημιουργηθεί απέξω θα είναι ικανή να αλλάξει τη ζωή όλης της περιοχής τις ημέρες που παίζει ο ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Μέχρι τότε ο ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει να αλλάξει σταδιακά όλη αυτή την κουλτούρα του γηπέδου και αλήθεια περιμένουμε πολύ ωραία πράγματα.

Εντός γηπέδου

Στα άλλα τα καθημερινά και στα καθαρά αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ έπαιξε και προπονείται χωρίς εννιά τραυματίες και άλλους πέντε-έξι διεθνείς παίκτες. Αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ομάδα να καταφέρνει να κερδίζει και το φιλικό κόντρα στην Παρτιζάν. Ένα ματς με δύο γκολ από στημένες μπάλες, τομέας υπεραπαραίτητος για κάθε club που έχει μεγάλους στόχους. Πολύ καλά τα στημένα του Κένι που δοκίμασε για πρώτη φορά, ενώ η ομάδα έχει πλέον και τη βοήθεια του Ντεσπόντοφ. Το μαγικό δεξί του πόδι είναι ικανό να δημιουργήσει πολλές στιγμές για τους φορ και όχι μόνο.

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει για αγώνα την Κυριακή κόντρα στην εξαιρετική Κηφισιά και το πάθημα της περασμένης επιστροφής κόντρα στην Καλαμάτα οφείλει να γίνει μάθημα.