Η επιστροφή στις προπονήσεις θα ξεκαθαρίσει σε σημαντικό βαθμό την κατάσταση των δύο παικτών και τις επιλογές του Γρηγορίου για τον Αστέρα.

Η επιστροφή από σήμερα (17/11) στις προπονήσεις βάζει ουσιαστικά την ομάδα του Άρη σε διαδικασία προετοιμασίας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης (23/11) και παράλληλα ανοίγει δύο υποθέσεις που μπορούν να επηρεάσουν το πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου και ενόψει του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί με διαδοχικά ντέρμπι, από την 12η μέχρι την 16η αγωνιστική του Πρωταθλήματος.

Η πρώτη αφορά τον Μανού Γκαρθία, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα ανέβασε ρυθμούς στο ατομικό του πρόγραμμα και επανέφερε σταδιακά και την μπάλα στη δουλειά του. Με την επιστροφή της ομάδας στο γήπεδο θα γίνει νέα εκτίμηση της κατάστασης του Ισπανού, σε συνεργασία του τεχνικού και του ιατρικού επιτελείου, προκειμένου να φανεί εάν μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο και να αρχίσει να ενσωματώνεται στις ομαδικές προπονήσεις. Το ζητούμενο για τον Άρη δεν είναι να επισπεύσει την επιστροφή του, αλλά να διαπιστωθεί ότι μπορεί να ανεβάσει ένταση χωρίς ενοχλήσεις. Αν αυτό συμβεί, τότε θα αρχίσει σταδιακά να μπαίνει ξανά στην αγωνιστική εξίσωση και να διεκδικεί θέση στις επιλογές του Γρηγορίου.

Η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή του Νοά Φαντιγκά. Ο Βέλγος έμεινε εκτός των τελευταίων αγώνων μετά το πειθαρχικό παράπτωμα πριν από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, όμως στη συνέχεια απολογήθηκε προς τον προπονητή και τους συμπαίκτες του. Αυτό το ζήτημα θεωρείται λήξαν, οπότε το ενδιαφέρον από εδώ και πέρα στρέφεται στο πότε θα αποφασίσει ο Γρηγορίου να τον επαναφέρει στο κανονικό πρόγραμμα και, κατ’ επέκταση, στο rotation. Η νέα (αγωνιστική) εβδομάδα θα δώσει πιο καθαρή εικόνα και για τη δική του περίπτωση, με το παιχνίδι στην Τρίπολη να αποτελεί το πρώτο πιθανό σημείο επιστροφής στην αποστολή.

Για τον Άρη, επομένως, η προετοιμασία για τον Αστέρα δεν αφορά μόνο το αγωνιστικό πλάνο της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Μπορεί να συνοδευτεί και από την επιστροφή δύο παικτών που θα αυξήσουν τις διαθέσιμες επιλογές ενόψει του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί, με υποχρεώσεις σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο (σ.σ. 2/12 με Πανσερραϊκό).

