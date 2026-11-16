Ο Βραζιλιάνος αποτελεί την πιο χαρακτηριστική περίπτωση από τα συμβόλαια που ολοκληρώνονται το καλοκαίρι, με τον Άρη να έχει μπροστά του αρκετές διαφορετικές αποφάσεις.

Ο Φαμπιάνο είναι ίσως η πρώτη περίπτωση πάνω στην οποία αξίζει να σταθεί ο Άρης κοιτάζοντας τα συνολικά εννέα συμβόλαια που ολοκληρώνονται το ερχόμενο καλοκαίρι. Όχι μόνο γιατί ο Βραζιλιάνος διανύει πλέον την έκτη σεζόν του στη Θεσσαλονίκη, αλλά γιατί η παρουσία του έχει αποκτήσει διαφορετικό βάρος μέσα στην ομάδα. Αγωνιστικά, στα αποδυτήρια και συνολικά στη σχέση που έχει δημιουργήσει με τον σύλλογο, αλλά και την πόλη.

Η προοπτική να συνεχίσει στον Άρη δεν αφήνει αδιάφορη για καμία από τις δύο πλευρές. Το αντίθετο, αφού ο ίδιος έχει εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη και ιδανικά να ολοκληρώσει την καριέρα του με τα κιτρινόμαυρα, ενώ από την πλευρά του κλαμπ υπάρχει επίσης εκτίμηση για όσα έχει προσφέρει. Σε ενδεχόμενη νέα συμφωνία, βέβαια, θα πρέπει να βρεθεί διαφορετική οικονομική βάση από τη σημερινή. Ο Φαμπιάνο βρίσκεται πλέον στα 35 του χρόνια και αυτό είναι ένα δεδομένο που φυσιολογικά θα παίξει ρόλο σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον.

Η περίπτωσή του έχει ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο: ανοίγει ουσιαστικά τον μεγαλύτερο φάκελο των συμβολαίων που ολοκληρώνονται το καλοκαίρι. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται ο Γιάννης Γιαννιώτας και ο Σωκράτης Διούδης, δύο ποδοσφαιριστές που έχουν ισχυρή σχέση με το κλαμπ και σημαντική παρουσία στα αποδυτήρια. Ο πρώτος, μάλιστα, έχει πιο ενεργό αγωνιστικό ρόλο τη φετινή σεζόν, έχοντας ήδη προσφέρει μέσα στο rotation του Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Έλληνας τερματοφύλακας βρίσκεται στην ιεραρχία πίσω από τον Ρικάρντο Βέλιο και έχει καταγράψει μόλις μία συμμετοχή, στο Κύπελλο με την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Υπάρχει επίσης η περίπτωση του Λορέν Μορόν. Ο Ισπανός βρίσκεται στην τέταρτη σεζόν του στον Άρη και, αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, το καλοκαίρι είναι το πιθανότερο να κλείσει ένας μεγάλος και σημαντικός κύκλος για τις δύο πλευρές, έχοντας ήδη γράψει το όνομά του ως ο κορυφαίος ξένος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου. Με τα τωρινά δεδομένα Άρης και Μορόν θεωρείται απίθανο να μπουν σε διαδικασία συζήτησης για να συνεχιστεί η συνεργασίας τους.

Διαφορετική δυναμική έχει (και) η περίπτωση του Κριστιάν Κουαμέ. Αν συνεχίσει με την ίδια εικόνα που έχει παρουσιάσει στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, τη συνεισφορά του στην επίθεση, η περίπτωσή του δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη όταν έρθει η ώρα των οριστικών αποφάσεων. Σε δική του υπόθεση βέβαια σημαντικό ρόλο θα παίξει και τι θέλει ο ποδοσφαιριστής, αφού πριν από κάποιους μήνες είχε αναπτυχθεί μία φημολογία για την προοπτική επιστροφής του στην Ιταλία.

Στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται στις 30/6/2027 ανήκουν επίσης οι: Μπρούμα, Γαλανόπουλος, Χαρούπας και Μπαρμπόπουλος, ενώ ξεχωριστή είναι η λίστα και η αντιμετώπιση του κλαμπ στους δύο δανεικούς Μπόσκο Σούταλο (από την Σταντάρ Λιέγης) και Ράφα Μιρ (από τη Σεβίλλη). Ο Άρης, επομένως, δεν έχει μπροστά του μία απλή λίστα. Έχει διαφορετικού τύπου αποφάσεις, με τον Φαμπιάνο να αποτελεί αυτή τη στιγμή ίσως την πιο χαρακτηριστική και ουσιαστική αφετηρία της συζήτησης.

