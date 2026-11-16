Μπενίτεθ: «Ο στόχος ήταν η τετράδα, όταν μπήκαμε στα Play Offs μου ζήτησαν το πρωτάθλημα»

Ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πως η απόλυσή του από τον Παναθηναϊκό ήταν ένα αποτέλεσμα αλλαγής της στοχοθεσίας τονίζοντας πως τους ζήτησαν το πρωτάθλημα, όταν μπήκε στα Play Offs.

Ο Ράφα Μπενίτεθ παραχώρηρσε μία συνέντευξη στο Athletic στην οποία αναφέρθηκε σ' ένα μικρό κομμάτι της και στα όσα συνέβησαν στον Παναθηναϊκό, που ήταν η τελευταία του δουλειά, τονίζοντας πως δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την προπονητική.

Ο Ισπανός τεχνικός εξήγησε πως η αποτυχία του στους «πράσινους» ήταν ένα αποτέλεσμα αλλαγής της στοχοθεσίας κατά τη διάρκεια της προσπάθειας που γινόταν. Τόνισε πως στην αρχή ο στόχος ήταν να τερματίσουμε στην τέταρτη θέση και όταν το κατάφεραν αυτό και μπήκε η ομάδα στα Play Offs του ζητήθηκε η κατάκτηση του τίτλου.

Εκείνος επισήμανε πως αυτό δεν γινόταν, αφού το «τριφύλλι» ήταν η χειρότερη ομάδα από τους τέσσερις, παρ' ότι είχαν αξιοποιήσει στο έπακρο το ταλέντο των παικτών που υπήρχαν στο ρόστερ.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό

«Αυτό ήταν ένα παράδειγμα μετακίνησης των στόχων. Ο στόχος ήταν πάντα να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα. Τερματίσαμε τέταρτοι, πράγμα που σήμαινε ότι μπήκαμε στα πλέι οφ (όπου κρίνεται ο πρωταθλητής). Τότε μας είπαν: «Τώρα πρέπει να κατακτήσετε τον τίτλο». Όχι, δεν μπορούμε. Δεν ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην πρώτη τετράδα· ήμασταν η χειρότερη. Αξιοποιήσαμε στο έπακρο το ταλέντο που διαθέταμε, αλλά αν δεν έχεις τους κατάλληλους παίκτες, δεν μπορείς να κερδίσεις.

Αφού φύγαμε, υπέγραψαν 14 νέους παίκτες. Κάναμε καλή δουλειά με ό,τι είχαμε στη διάθεσή μας… αλλά το ποδόσφαιρο είναι πολύ συναισθηματικό».