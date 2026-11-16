Το προφίλ του 16χρονου Στέφανου Τσαντήλα, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού στον φιλικό αγώνα της ΑΕΚ με την ΑΕ Λεμεσού.

Ένα... new entry περιλάμβανε η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για τη φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την ΑΕ Λεμεσού στη Νεα Φιλαδέλφεια. Ο λόγος για τον 16χρονο εξτρέμ Στέφανο Τσαντήλα, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού στο δεξί άκρο της επίθεσης.

Ο νεαρός ακραίος επιθετικός γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2010 και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του Κένταυρου Βριλησσίων. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ανήκει στα τμήματα υποδομής της Ένωσης, με την οποία έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Με την Κ19 μετράει 11 εμφανίσεις, με 2 γκολ και 1 ασίστ, ενώ έχει παίξει και στα 4 ματς του Youth League. Mάλιστα, είχε ξεχωρίσει πρόσφατα και με την παρουσία του απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, στην αναμέτρηση που η ομάδα του Περικλή Παπαπαναγή έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την Αγγλία (1-1).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το οικογενειακό του περιβάλλον, καθώς ο Τσαντήλας προέρχεται από πολυμελή οικογένεια με δέκα παιδιά! Μάλιστα, τα περισσότερα από τα αδέλφια του ασχολούνται επίσης με το ποδόσφαιρο. Ανάμεσά τους είναι και ο Δημήτρης Τσαντήλας, ο οποίος γεννήθηκε το 2005 και έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Πανιώνιο.