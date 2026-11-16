Το τεχνικό επιτελείο του Γιώργου Πετράκη στον Παναιτωλικό. Αυτοί που συνεχίζουν και οι δυο προσθήκες.

Ο Γιώργος Πετράκης είναι ο διάδοχος του Γιάννη Αναστασίου στον Παναιτωλικό. Ο 38χρονος τεχνικός την Κυριακή γνώρισε τους ποδοσφαιριστές του και την Τρίτη (17/11) θα κάνει την πρώτη του προπόνηση στο «Emileon», καθώς σήμερα η ομάδα έχει ρεπό.

Οι Αγρινιώτες έκαναν γνωστό το τεχνικό επιτελείο του Κρητικού τεχνικού, στο οποίο, όπως είχαμε αναφέρει, προστέθηκε ο Νώντας Κουτρομάνος. Νέα προσθήκη είναι και ο γυμναστής, Παναγιώτης Τοπαλίδης.

Στο επιτελείο συνεχίζουν ο γυμναστής Αντώνης Τσάτσος, ο προπονητής τερματοφυλάκων Παναγιώτης Μπαρτζώκας και ο αναλυτής Θοδωρής Τσιλιμίγκρας.

Από το επιτελείο αποχώρησαν ο άμεσος συνεργάτης του Γιάννη Αναστασίου, Μάρκ Λάιπερς και ο προπονητής φυσικής κατάστασης, Βαγγέλης Μπέκας.

To τεχνικό επιτελείο του Πετράκη στον Παναιτωλικό