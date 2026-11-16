Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει από τη διακοπή κι έχει μπροστά του έναν πραγματικό Γολγοθά με πέντε πολύ δύσκολα μέσα σε δεκαπέντε μέρες.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις το Σάββατο (14/11), μετά τις πέντε μέρες ρεπό, που πήραν από τον Τζέικομπ Νίστρουπ κι έπιασαν δουλειά προκειμένου να είναι έτοιμοι για την επανέναρξη των υποχρεώσεών τους σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους να ανέβουν ένα βουνό στην τελική ευθεία πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων αφού θα χρειαστεί να δώσουν εννέα παιχνίδια μέσα σε 35 μέρες. Εκ πρώτης όψεως το πρόγραμμά του δεν φαίνεται τόσο κουραστικό, αφού έχουν αντιμετωπίσει και χειρότερα χρονοδιαγράμματα από το να δίνουν ένα ματς κάθε 3,9 μέρες.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι τις γιορτές

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (22/11)

Νόρτζελαντ - Παναθηναϊκός (26/11)

(26/11) Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (29/11)

(29/11) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (02/12)

(02/12) Παναθηναϊκός - Άρης (06/12)

- Άρης (06/12) Φράιμπουργκ - Παναθηναίκός (10/12)

(10/12) ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (13/12)

(13/12) Παναθηναϊκός - Μπράιτον (17/12)

- Μπράιτον (17/12) Παναθηναϊκός - Ηρακλής (20/12)

Οι 5 ματσάρες μέσα σε 16 μέρες

Ωστόσο, το «τριφύλλι» έχει μέσα στο διάστημα αυτό ένα κομμάτι με πέντε ματς... φωτιά μέσα σε μόλις 16 μέρες (02/12-17/12). Στις 2 του Δεκεμβρίου πάει στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και να σφραγίσει μία θέση στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας της League Phase.

Τέσσερις μέρες μετά υποδέχεται τον βελτιωμένο Άρη (06/12) του Γρηγορίου για το πρωτάθλημα ενώ στις 10 του μήνα πάει στη Γερμανία για να κοντραριστεί με τη Φράιμπουργκ (10/12) συνεχίζοντας τη «μάχη» του για να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League.

Έπειτα από τρεις μέρες αντιμετωπίζει τη δεύτερη μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα (13/12) για το πρωτάθλημα και ο «ανήφορος» αυτός ολοκληρώνεται στις 17/12, όταν ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το φαβορί για την κατάκτηση του Conference League, Μπράιτον στο ΟΑΚΑ.

Το διάστημα αυτό, λοιπόν, είναι αρκετά σημαντικό, αφού από τα ματς αυτά θα κριθεί το πλασάρισμά του σε Κύπελλο και Ευρώπη, αλλά και η παραμονή του ή όχι στην κορυφή του πρωταθλήματος, κι αν ναι με τι διαφορά.