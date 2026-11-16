Ολυμπιακός: Τα μεταγραφικά σενάρια και ο Πιρόλα που (ακόμη) δεν έχει γίνει... Τζολάκης

Ο Αλέξης Βιρβίλης εξηγεί στο blog του στο gazzetta.gr τους λόγους που ο Λορέντσο Πιρόλα δεν έχει (προς το παρόν) καμία σχέση με όλα όσα συνέβησαν με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη τον περασμένο Μάιο.

Νέος «χαλασμός» στην Ιταλία για τον Λορέντσο Πιρόλα, με τη Ρόμα και την Μπολόνια να εμφανίζονται στο προσκήνιο, αλλά άλλο το ενδιαφέρον των ομάδων της Serie A και άλλο η πρόθεση του ίδιου του ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό.

Οι Ιταλοί επιμένουν με τα δημοσιεύματά τους, κάνουν λόγο για διερευνητικές επαφές και αφήνουν να εννοηθεί ότι ο 24χρονος στόπερ βλέπει με καλό μάτι την επιστροφή στην πατρίδα του. Υπάρχει, όμως, μια σημαντική λεπτομέρεια που χρειάζεται να ξεκαθαριστεί: ο Πιρόλα δεν έχει στείλει στον Ολυμπιακό το μήνυμα ότι έφτασε η ώρα να φύγει, ούτε έχει βάλει τον εκπρόσωπό του να πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση.

Καμία σχέση με την περίπτωση του Τζολάκη

Η περίπτωσή του δεν έχει καμία σχέση με εκείνη του Κωνσταντίνου Τζολάκη. Ο Έλληνας τερματοφύλακας, μετά την ολοκλήρωση της περασμένης σεζόν, πήγε στους ανθρώπους του Ολυμπιακού και τους ενημέρωσε ότι αισθανόταν πως είχε φτάσει η στιγμή για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Ήταν μια ξεκάθαρη και απολύτως σεβασή τοποθέτηση από την πλευρά του Τζολάκη, ο οποίος όλο το καλοκαίρι ψάχτηκε για να βρει την καλύτερη δυνατή λύση και τελικά την βρήκε στην Χαλ. Μάλιστα, τα πράγματα εξελίσσονται εξαιρετικά για τον Κωνσταντή, ο οποίος πριν καλά-καλά συμπληρώσει τέσσερις μήνες φουλ δράσης στην Premier League, έχει κάνει όλο το Νησί να ασχολείται μαζί του.

Στην περίπτωση του Πιρόλα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Δεν έχει γίνει κάποια τέτοια συζήτηση, ούτε έχει μεταφερθεί στους «ερυθρόλευκους» επιθυμία του Ιταλού να αποχωρήσει. Επομένως, όσα γράφονται στην Ιταλία περί ενεργοποίησης του ατζέντη του και προσπάθειας να δημιουργηθεί πίεση προς τον Ολυμπιακό δεν ανταποκρίνονται στα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.

Τον παρακολουθεί η μισή Serie A

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πιρόλα θα είναι απαραίτητα για πάντα στον Ολυμπιακό. Κάθε άλλο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ηλικία και προοπτική, ο οποίος έχει ήδη ανεβάσει τις μετοχές του μέσα από την παρουσία του στην Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι απολύτως λογικό να προσελκύει το ενδιαφέρον συλλόγων από την Ιταλία, ειδικά από τη στιγμή που πρόκειται για έναν στόπερ που γνωρίζει το πρωτάθλημα, έχει περάσει από τις μικρές Εθνικές ομάδες της χώρας και βρίσκεται σε ηλικία που μπορεί να αποτελέσει επένδυση με αγωνιστικό και οικονομικό αντίκρισμα.

Το γεγονός, άλλωστε, ότι τον παρακολουθεί ένα σημαντικό κομμάτι της Serie A δεν αποτελεί κάποια καινούργια πληροφορία. Το όνομά του κυκλοφορεί εδώ και καιρό στην ιταλική αγορά και δεν προκαλεί έκπληξη η σύνδεσή του με ομάδες όπως η Ρόμα και η Μπολόνια. Οι συγκεκριμένοι σύλλογοι έχουν κάθε λόγο να συλλέγουν πληροφορίες για έναν κεντρικό αμυντικό που αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο και έχει περιθώρια περαιτέρω εξέλιξης. Άλλο, όμως, να υπάρχει ενδιαφέρον, άλλο να γίνονται διερευνητικές επαφές και εντελώς διαφορετικό να υπάρχει ειλημμένη απόφαση του παίκτη να αποχωρήσει.

Η εμπειρία του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, δεν ασχολείται με όλα όσα γράφουν στην Ιταλία. Είναι πολύ έμπειρος και ξέρει πώς θα διαχειριστεί τέτοιου είδους καταστάσεις. Ο Πιρόλα δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2028 και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για το μέλλον του. Εφόσον κάποια ομάδα αποφασίσει να περάσει από το στάδιο της παρακολούθησης σε εκείνο της επίσημης διεκδίκησης, θα πρέπει να απευθυνθεί στον Ολυμπιακό, να καταθέσει τα δεδομένα της και να συζητήσει τις οικονομικές προϋποθέσεις μιας πιθανής συμφωνίας.

Δεν αποκλείεται, ασφαλώς, τον Μάιο του 2027 να έχουμε διαφορετικά δεδομένα. Ούτε μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο ίδιος ο Πιρόλα να αισθανθεί τότε ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή για να επιστρέψει στην Ιταλία και να δοκιμάσει ξανά τις δυνάμεις του στη Serie A. Είναι μια προοπτική που μπορεί να συζητηθεί, όπως συμβαίνει με κάθε ποδοσφαιριστή που ανεβάζει την αξία του και προσελκύει ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Μέχρι τότε, όμως, δεν υπάρχει λόγος να παρουσιάζεται ως ειλημμένη απόφαση από τους Ιταλούς κάτι που δεν έχει μεταφερθεί στην ΠΑΕ.

Άλλο το ενδιαφέρον, άλλο η επιθυμία αποχώρησης

Συνεπώς, ο «χαλασμός» που γίνεται στην Ιταλία αφορά πρωτίστως το ενδιαφέρον της αγοράς για τον Πιρόλα και όχι κάποια δική του προσπάθεια να ανοίξει την πόρτα της εξόδου από τον Ολυμπιακό. Οι Ιταλοί μπορούν να γράφουν για τη Ρόμα, την Μπολόνια και τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, αλλά η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι διαφορετική από την εικόνα που επιχειρούν να δημιουργήσουν ορισμένα δημοσιεύματα.

Ο Πιρόλα δεν έχει ζητήσει να φύγει, δεν πιέζει μέσω του ατζέντη του και δεν έχει ακολουθήσει τον δρόμο που είχε επιλέξει να ακολουθήσει ο Τζολάκης, ο οποίος πήγε έντιμα και αντρίκεια στον Ολυμπιακό στο τέλος της σεζόν και ζήτησε να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Το αν θα ανοίξει κάποια στιγμή αυτή η συζήτηση είναι μια άλλη ιστορία. Και ασφαλώς δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο από τώρα.