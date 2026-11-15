Ο Κάαν Κάιρινεν αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις, δεν θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική Φινλανδίας και το ακριβές πρόβλημα θα γίνει γνωστό με την επιστροφή του στην ΑΕΚ.

Η ευχή του Μάρκο Νίκολιτς ήταν και οι 11 διεθνείς της ΑΕΚ που απουσιάζουν αυτό το διάστημα για τους αγώνες των Εθνικών τους ομάδων να επιστρέψουν σταδιακά από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας υγιείς για την επανέναρξη της δράσης. Ωστόσο, ήδη προέκυψε πρόβλημα, το οποίο αφορά τον Κάαν Κάιρινεν.

Ο Κάιρινεν δεν είχε αγωνιστεί με την Εθνική Φινλανδίας προ ημερών στα Τίρανα κόντρα στην Αλβανία παρά το γεγονός ότι είχε ταξιδέψει κανονικά με την αποστολή και είχε πάρει μέρος και στην τελευταία προπόνηση παραμονές της αναμέτρησης.

Ο 28χρονος Φινλανδός μέσος της ΑΕΚ έμεινε εκτός και από την αποψινή αναμέτρηση απέναντι στο Σαν Μαρίνο με την Εθνική Φινλανδίας να επιβεβαιώνει ότι λόγω τραυματισμού δεν θα είναι διαθέσιμος.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ο Κάιρινεν έχει νιώσει κάποιες ενοχλήσεις και συγκεκριμένα ένα σφίξιμο, το οποίο φαίνεται να μην είναι κάτι το ανησυχητικό. Ωστόσο, όπως γίνεται αντιληπτό, το ακριβές πρόβλημα θα διαπιστωθεί με την επιστροφή του στα Σπάτα για να ενσωματωθεί στην ΑΕΚ.

Θυμίζουμε ότι από τραυματισμό τη δεδομένη χρονική στιγμή ταλαιπωρείται ο Ζούμπκοφ, ο οποίος θα παραμείνει εκτός μέχρι και το τέλος του έτους, ενώ έμενε να φανεί και η κατάσταση των Ζοάο Μάριο και Ζίνι με τον πρώτο να περνάει πρόσφατα μια πνευμονία και τον δεύτερο να χάνει το τελευταίο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό λόγω ενός μικροπροβλήματος τραυματισμού.